Anticipazioni Le Iene stasera su Italia 1: temi e ospiti della puntata sulla guerra in Ucraina

Nuovo appuntamento con Le Iene. Stasera 2 marzo, alle 21,20 su Italia 1, Belén Rodríguez e Teo Mammuccari tornano con una puntata che si concentrerà principalmente sulla guerra in Ucraina. Spazio infatti al reportage di Joe Bastianich dal confine polacco, con il racconto dei profughi in fuga dalle bombe della Russia. Ospiti in studio Dargen D’Amico, Carolina Crescentini e l’attrice ucraina Anna Safroncik, che racconterà la sua esperienza di questi giorni. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Le Iene, anticipazioni e servizi della puntata stasera 2 marzo 2022 su Italia 1

Il reportage di Joe Bastianich al confine fra Polonia e Ucraina

Ad aprire la puntata, Joe Bastianich presenterà il suo reportage direttamente dal confine tra Ucraina e Polonia per raccontare il viaggio dei profughi che da Kiev scappano verso occidente. L’ex giudice di Masterchef mostrerà le immagini di famiglie in fuga e costrette a sopportare fame, freddo e smarrimento pur di allontanarsi dall’invasione russa. Giulio Golia invece presenterà gli effetti che il conflitto rischia di avere sull’economia mondiale. Grano e benzina sono infatti solo la punta di un icerberg di aumenti che rischia di investire l’Occidente. Il servizio de Le Iene darà voce alle imprese di Campania e Puglia, i cui proprietari spiegheranno le ripercussioni della guerra sulla produzione. Spazio anche alle parole di un produttore di funghi che, per via del blocco dei trasporti, ha perso 80 mila euro in una sola settimana.

Matteo Viviani si concentrerà sul fotovoltaico e sulla sostenibilità ambientale, messi a rischio da un ipotetico ritorno alle centrali a carbone. Roberta Rei invece incontrerà Sergei Savelyev, giovane bielorusso che ha trascorso 7 anni nelle carceri russe. Qui, durante la sua detenzione, ha assistito a pesanti torture nei confronti dei detenuti, tra cui stupri e umiliazioni, che ha documentato in una serie di filmati. Oggi vive in una località sicura, dove ha chiesto e ottenuto asilo per fuggire alla Russia.

Il tormentone Povero gabbiano e l’intervista ad Ariete

Cambio di registro con Nicolò De Devitiis che, assieme a Franco Gioia & Duracell, incontrerà Gianni Celeste. Il cantante neomelodico napoletano è autore di Povero gabbiano che ha perduto la compagna, brano oggi virale sui social dove ha ottenuto migliaia di visualizzazioni. Nel servizio de Le Iene numerosi artisti della scena musicale italiana presenteranno una loro personale versione della canzone, ideata per raccogliere fondi da destinare a un’associazione che protegge i pennuti. Infine, protagonista dell’intervista singola sarà la giovane cantautrice Ariete, su tutte le piattaforme digitali con l’album Specchio. Amata dalla generazione Z, si racconterà a Le Iene fra sogni professionali e vita privata.