Le Iene stasera su Italia 1: intervista esclusiva ad Amanda Knox

Nuovo appuntamento in prima serata con Le Iene. Stasera 5 novembre, alle 21 su Italia 1, il programma di inchieste di Mediaset vanterà una conduzione tutta la femminile. Al timone infatti il terzetto composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei, che prenderà il testimone lasciato venerdì scorso da Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

Le Iene, l’intervista esclusiva ad Amanda Knox stasera 5 novembre su Italia 1

Lo sfogo di Amanda: «Io, innocente, dipinta come la più brutale al mondo»

Grande appuntamento con Le Iene che stasera avranno in esclusiva Amanda Konx, che parlerà per la prima volta a una tv italiana. A quattordici anni di distanza dall’omicidio di Meredith Kercher, la donna racconterà a Gaston Zama, dalla sua casa di Seattle, tutti i retroscena. Prima condannata, poi assolta in appello, Amanda Knox è si è vista nuovamente condannata a seguito della decisione della Cassazione di ripetere il processo e infine definitivamente ritenuta non colpevole dall’accusa di aver ucciso la coinquilina.

«Mi hanno dipinta come la persona più brutale del mondo», si legge nelle anticipazioni disponibili sul sito de Le Iene. «In 4 anni di carcere i media italiani hanno inventato l’immagine di una bugiarda, una razzista e una donna ossessionata dal sesso. Non mi conoscevano, nemmeno mi parlavano». Nello sfogo la donna troverà anche spazio per parlare di Rudy Guede, l’unico condannato della vicenda. «So che Rudy ha ucciso Meredith e so che non ammette di averlo fatto», continua Amanda. « Penso che lui non si sia reso veramente conto delle conseguenze delle sue azioni».

La relazione con Sollecito e i parallelismi con Chico Forti

Parte dell’intervista parlerà di Raffaele Sollecito con cui, nel periodo del delitto Kercher, Amanda aveva una relazione sentimentale. «Ci hanno dipinto affinché fosse chiara la nostra colpevolezza», conclude nelle anticipazioni Amanda Knox. «So che lui soffre ancora, perché una volta che ti leghi a una vicenda così dura come un omicidio, pur non avendo fatto niente non riesci a uscirne più».

Infine, Gaston Zama discuterà con Amanda di alcuni punti in comune fra la sua storia e quella di Chico Forti. L’imprenditore italiano infatti è stato condannato all’ergastolo nel 2000 negli Stati Uniti con l’accusa di aver ucciso l’australiano Dale Pike. L’uomo originario di Trento si è sempre dichiarato innocente, ma senza successo. Proprio di recente, la Cbs ha realizzato un reportage dall’emblematico titolo Chico Forti is the italian Amanda Knox?