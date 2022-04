Da idraulico a cantante, la storia di Kev Crane arriva a Hollywood

Dai bagni del Regno Unito a Hollywood. È la storia incredibile di un idraulico inglese che ama cantare sul posto di lavoro. Kev Crane, 50enne, ha stupito tutti con la sua voce, tanto da ottenere un contratto discografico per un disco. Non finisce qui, perché Crane ha firmato con una casa di produzione hollywoodiana per realizzare un film sulla sua vita. L’idraulico più fortunato del mondo è però solo l’ultimo di una serie di artisti scoperti dalle etichette per puro caso, tra cui anche leggende come Rod Stewart.

Kev Crane, chi è l’idraulico canterino del Regno Unito

Abitante di Quorn, un piccolo paese a nord di Leicester, Kev Crane lavora come idraulico da tutta la vita, ma ha sempre coltivato la passione della musica. Grazie a una radio che porta sempre con sé, è solito cantare i suoi brani preferiti mentre armeggia con gli arnesi del mestiere. Un giorno ha svolto una riparazione presso la villa di Paul Connelly, produttore discografico e proprietario della New Reality Records. Quest’ultimo, impressionato dalla sua voce, ha deciso di offrirgli un contratto per realizzare il suo primo album in studio. Ne è venuto fuori Robots and Machines, disponibile su tutte le piattaforme. Finita qui? Neanche per sogno, perché oggi Crane ha firmato con un’importante azienda di Hollywood per un film sulla sua storia. «È come se stessi guardando tutto dall’esterno, ancora non riesco a crederci», ha detto alla Bbc.

Registi del film saranno la statunitense Stacy Sherman e il marito Billy Ray, già dietro la macchina da presa di Captain Phillips con Tom Hanks e Terminator: Destino Oscuro. Intanto iniziano a circolare i primi nomi per il cast, scomodando anche celebrità come Jude Law, Colin Firth, Jason Statham e Ricky Gervais. «Mai in un milione di anni avrei potuto pensare che ciò potesse succedere», ha detto Connelly al Guardian. «Non vediamo l’ora di vedere la nostra vita sugli schermi di Hollywood». Al momento il progetto è ancora in uno stato embrionale, ma la vera produzione non dovrebbe tardare. «Sarà una storia di speranza», ha detto la regista Sherman. «Un idraulico, lavandini riparati, sogni infranti e voglia di rivalsa con la musica britannica, cosa può esserci di meglio?».

Da Rod Stewart a Florence Welch, tutti i cantanti scoperti per caso

Se pensate che l’idraulico Crane sia un unicum nella storia musicale, siete però fuori strada. In passato, diversi artisti hanno intrapreso la via del successo partendo nei modi più bizzarri. Tra questi anche alcune celebrità come Rod Stewart. L’artista di I Don’t Want To Talk About It fu infatti avvicinato in una stazione ferroviaria mentre suonava l’armonica. Il cantante blues John Baldry lo sentì per caso e lo invitò a esibirsi con la sua band per appena 35 sterline. Il resto è storia, con Stewart capace di imporsi nel rock e dare vita a una carriera ormai cinquantennale.

È partita da un bagno invece la carriera di Florence Welch, frontman della band Florence + The Machine. Mairead Nash, sua attuale manager, la scoprì infatti in una toilette mentre cantava assieme ad alcuni amici di fronte a uno specchio. «Mi stavo esibendo nei panni di Etta James», ha dichiarato Florence in un’intervista a Mtv. «Ero anche piuttosto ubriaca, ma quei bagni avevano un’acustica fenomenale». La fortuna ha baciato anche Mandy Moore, cantante e attrice americana apparsa in Dottor Dolittle 2 e This Is Us. Ottenne un contratto discografico a 14 anni dopo che un addetto di FedEx la ascoltò durante una consegna e inviò una demo al suo amico che lavorava per la Epic Records.