La cesta degli innamorati

San Valentino è ormai alle porte e, per quanto molti lo percepiscano come una ricorrenza senza importanza o una grande operazione di marketing, scambiarsi un pensiero rimane apprezzabile. Non c’è bisogno di svuotare il conto in banca o affannarsi per comprare il cadeau più costoso possibile: basta un gesto per rendere felice la propria metà. Dagli auricolari wireless per ascoltare la musica senza il fastidio dei fili ai braccialetti vintage perfetti per qualsiasi tipo di look, 5 idee regalo ideali per sorprendere mogli e fidanzate pratiche, attente ai trend o innamorate dei viaggi.

San Valentino: cinque idee regalo per donna acquistabili con meno di 20 euro

1) Cuffiette wireless, comfort e tecnologia

Che vengano utilizzate per riprodurre in loop la propria playlist preferita su Spotify o per parlare al telefono senza troppi impicci, le cuffiette wireless sono ormai diventate un vero e proprio must. Il modello originale è quello proposto da Apple ma, ovviamente, richiede una spesa decisamente fuori budget per la Festa degli Innamorati. Le alternative firmate da altri brand, tuttavia, non mancano. Come quella di Kuizil che, su Amazon, ne propone un modello nelle tonalità del rosa e del bianco, impermeabile, comodo e dotato di astuccio con display dove compare la percentuale di carica del dispositivo. Pratico, alla moda ed economico: richiede, infatti, una spesa di 21.41 euro. Al netto di tutti i vantaggi che sembra poter offrire, sforare il tetto di un euro e 41 centesimi può essere sacrificio utile.

2) Rossetto e mascara per un make up semplice ma impeccabile

In genere, nella borsa di una donna non mancano mai una mini trousse e un gloss che, nelle situazioni di emergenza, permettono di ritoccare velocemente il trucco e rimanere in ordine. Perché, dunque, non ripiegare su una soluzione così comoda ed evitare corse nei negozi e giri a vuoto in centro alla ricerca del regalo perfetto? Pupa Milano, ad esempio, ha da poco lanciato il Kit Vamp! Mascara & Petalips, al costo di 20.40 euro: in un elegante astuccio rosso in ecopelle, si nascondono un mascara volumizzante e un rossetto rosso di tipo matte, raffinato, discreto e adatto tanto alla riunione in ufficio quanto all’aperitivo serale con le amiche.

3) Guide turistiche per pianificare il viaggio dei sogni

Di questi tempi organizzare un viaggio è un grosso rischio. Tra protocolli di sicurezza, contagi e lockdown, meglio attendere un periodo migliore e godersi tutto in piena tranquillità. Per prepararsi in tempo, però, non è mai troppo presto: ecco perché il pensiero più giusto per mogli e compagne giramondo e con la valigia in mano è, sicuramente, una bella guida turistica. Quelle di Lonely Planet sono le più complete e aggiornate: tra le più interessanti, quella dedicata a Creta (a 19.95 euro) o quella su Porto con cartina estraibile (a 13.20 euro). Interessanti anche le edizioni National Geographic che, nella sezione bestseller, vantano uno tra i migliori vademecum sulla città di Londra, al costo di 12.30 euro.

4) Il basco alla francese, tendenza intramontabile

Tra i trend che sembrano sfuggire all’inarrestabile ricambio che domina le passerelle spicca, senza dubbio, il basco alla francese. In tinta unita, multicolor, semplice o decorato con ricami e paillettes, si abbina tanto agli outfit più casual e da giorno quanto ai tailleur e agli abiti da sera. Leggero ma caldo, chic ma per niente impegnativo, fa innamorare le fashion victim e anche chi guarda alla moda con meno interesse e più ritrosa. Uno dei modelli più curiosi è quello di Confetty 1981 che, sul suo sito web, ne mette a disposizione 5 varianti (azzurro, verde, rosa, arancione e giallo) al prezzo di 14 euro.

5) Braccialetti vintage, un dettaglio per impreziosire i propri outfit

Se non si vuole rischiare più di tanto, meglio ripiegare su un bel bijou vintage. Il portagioie ha sempre uno spazio pronto ad accogliere un nuovo anello, un paio di orecchini o un raffinato braccialetto come quelli di oro e perline di Confetty 1981 a 18 euro. C’è davvero l’imbarazzo della scelta: dal corallo al rosa cipria, dal nero onice al blu lapislazzuli, è sufficiente essere al corrente del colore preferito della propria compagna o individuare la tinta che sappia valorizzarne al meglio i colori. Un dono delicato e, per quanto forse convenzionale, a suo modo unico nel suo genere perché artigianale e prodotto in edizione limitata.