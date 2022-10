Icardi si sfoga contro Wanda Nara: «Zimbello del mondo intero»

«Siamo abituati a giocare un po’ con questa cosa. Ma non siamo divorziati. Io la conosco più di chiunque altro, l’ho sempre difesa, ma siamo arrivati a un punto che è indifendibile. È lo zimbello del mondo intero». Così Icardi dà la sua opinione su come si presenta Wanda Nara al pubblico, chiedendole di esporsi diversamente anche per tutelare i loro figli. Il calciatore ha parlato in questo modo in una diretta su Instagram dalla Turchia. La diretta è stata seguita da 100mila utenti.

Lo sfogo di Icardi su Wanda Nara

«Valentino ha già 14 anni, lui e i suoi fratelli guardano il telegiornale, hanno Instagram, guardano You Tube e ovviamente chiedono lumi su tutto questo di cui si parla. Come ho sempre fatto, io dico loro la verità su tutto. Siamo personaggi pubblici, famosi, che fanno sempre notizia. Vorrei che fosse per altre cose ma purtroppo oggi non è così» spiega Icardi.

Secondo il calciatore, i figli «sono molto arrabbiati con lei, per il suo modo di rendere tutto pubblico. Racconteremo tutto, se è così. (…) Sono stufo delle bugie, delle invenzioni. Wanda chiede la separazione da un anno e non lo fa mai. C’è sempre un ricatto, una minaccia, qualcosa, e non ci separiamo mai. Si è creato un clima strano dopo quello che è successo l’anno scorso. Ma lei sa la verità su come è andata» conclude.

La reazione di Wanda Nara

Wanda Nara si trova in Argentina, dove sta partecipando a un programma simile al nostro Il Cantante Mascherato. La donna ha così commentato quanto è stato dichiarato in diretta dal calciatore, che sarebbe attualmente suo marito.

La donna avrebbe fatto sapere che, con le ultime parole di Icardi, si è arrivati a un punto di non ritorno, tale che la separazione non può che arrivare. La prossima settimana, i due si dovrebbero incontrare. Infatti, la donna si è dichiarata single.