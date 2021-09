Dopo un lungo stop forzato causa infortunio, Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in campo domenica 12 settembre contro la Lazio, in occasione della terza partita di campionato. A leggere quanto dichiarato nel corso di una lunga intervista pubblicata da France Football, lo svedese del Milan scenderà sul prato di San Siro decisamente carico. Ecco cosa ha detto su Messi e Cristiano Ronaldo, sul Pallone d’Oro, sul passato e sulla fine della carriera, che inesorabilmente si avvicina (il 3 ottobre compie 40 anni).

Ibrahimovic su Messi, CR7 e Pallone d’Oro

«Non ho nulla in meno rispetto a Messi e Ronaldo, penso di essere io il migliore. Se parliamo di qualità intrinseche non ho nulla da invidiare a loro, se invece consideriamo i trofei allora sì: mi manca la Champions League». Così sui fuoriclasse della sua epoca, sempre con il suo smisurato ego. E per quanto riguarda il Pallone d’Oro, che non ha raccolto nel corso della carriera? «Non è un’ossessione e non mi manca, sono io che manco a lui. Non so in base a quale criterio viene assegnato. Se il collettivo funziona ne trae beneficio anche il singolo, che non sarà buono se la squadra non è buona». E lui, come ha detto, pensa di essere il migliore.

Ibrahimovic sul post carriera

«Se sono quasi due metri e sono ancora forte è perché mi alleno duramente, non perché sono a Venice Beach a fare bodybuilding tutto il giorno. Cerco di adattare il gioco alle mie caratteristiche e alla mia età. Non sono veloce come quando avevo 25 o 30 anni, ma faccio del mio meglio per aiutare la squadra», ha spiegato. A quasi 40 anni, il momento di appendere gli scarpini al chiodo si avvicina: «Non so cosa resterà di me alla fine della mia carriera. Se lascerò qualcosa, vorrà dire che ho fatto bene il mio lavoro. Forse le mie idee? Credere in sé stessi, avere la propria personalità, non aver paura di andare avanti, avere una mentalità aperta. A fine carriera voglio scomparire. Quando vivi in questo mondo per tutto il tempo che ho vissuto io, sai cosa hai passato, sia mentalmente sia fisicamente. Quindi, voglio solo sparire e godermi la vita».

Ibrahimovic e il giovane Zlatan

«Errori? Ne faccio ogni giorno. Come parlare con te ora», ha scherzato Ibrahimovic con il giornalista francese, prima di rivolgere un pensiero al giovane Zlatan, partito da Malmö alla conquista del mondo pallonaro: «Gli direi solo di avere più pazienza. Ho lavorato sodo, ma non ne ho avuta molta. Volevo che tutto accadesse in maniera molto rapida. È così quando sei giovane e libero, pieno di idee, energia e motivazioni. Ma hai tante cose da imparare, non è facile. Devi essere circondato da persone che hanno esperienza, che ti permettano di stare calmo e che ti dicano la verità».