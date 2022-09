Ian, devastazioni in Florida: oltre un milione di persone senza luce

Arrivano immagini apocalittiche dalla Florida, dove l’uragano Ian ha devastato tutto. Con i suoi venti che soffiavano fino a 240 chilometri orari ha provocato particolari danni nell’area di Fort Meyers, completamente inondata. Proprio il fiume d’acqua che ha sommerso quasi del tutto alberi e palme ha trascinato via anche alcune case. Adesso l’uragano comincia a perdere forza, ed è sceso dalla categoria 4 alla 2.

L’uragano Ian devasta la Florida: case scoperchiate e trascinate via

Nei video diffusi sui social e geolocalizzati da un giornalista del network YWN, si vede la pioggia torrenziale cadere in un fiume d’acqua che sommerge già alberi e palme. Mentre i venti dell’uragano Ian imperversano contro Fort Meyers, Florida, l’inondazione invade la spiaggia, trascinando via alcune case.

Il tornado dai venti di 240 chilometri orari è arrivato sulla terra mercoledì 28 settembre, abbattendosi prima su Cuba e sulle isole di Cayo Costa. Nel suo tragitto verso Orlando ha toccato anche Miami, e le cittadine del litorale come Tampa Naples, e ha lasciato intorno a sé solo devastazione.

Case distrutte o danneggiate, alberi sradicati, auto sommerse dalle alluvioni, con il livello del mare aumentato sino a 4 metri. Alcune zone sono ancora troppo pericolose per organizzare interventi di soccorso. Da una di queste località, Punta Gorda, il giornalista Jim Cantore di Weather Channel ha documentato l’arrivo di Ian. In diretta tv è stato travolto dalla furia dell’uragano. Prima è stato colpito da un ramo e poi ha dovuto aggrapparsi a un cartello per non essere spazzato via.

Questa mattina Ian ha sommerso un ospedale della Florida di quattro piani. La tempesta ha allagato il pronto soccorso al piano inferiore, mentre forti venti hanno strappato parte del tetto dell’unità di terapia intensiva al quarto piano. Lo ha riferito all’Associated Press la dottoressa Birgit Bodine, che ha raccontato le ore di paura dentro l’edificio. Il personale ha infatti dovuto evacuare i pazienti più malati dell’ospedale ad altri piani. «Le ambulanze potrebbero arrivare presto e non sappiamo dove metterle in ospedale a questo punto».

Oltre 1,8 milioni di persone senza luce: i governatori proclamano emergenza

Intanto oltre 1,8 milioni di persone sono senza luce. «E purtroppo saranno molte di più, man mano che questo catastrofico uragano avanzerà nella terra ferma», ha avvertito il governatore della Florida, Ron DeSantis nell’ultima conferenza stampa. Il ciclone Ian è stato classificato «a livello 4», solo un gradino al di sotto della categoria più devastante.