I vaccini anti Covid 19 fatti all’estero sono validi in Italia per il green pass?

I vaccini anti Covid-19 fatti all’estero sono validi in Italia per l’ottenimento del Green pass? È quanto si domandano molti cittadini residenti fuori dai confini nostrani. La risposta è sì, anche se non tutti i sieri sono riconosciuti. Infatti, secondo le linee guida del governo, è necessario essere immunizzati con i preparati autorizzati dall’Ema.

Vaccini anti Covid all’estero validi in Italia, come funziona l’ottenimento del Green Pass

I cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2, o che sono guariti dall’infezione da Covid-19, possono chiedere il rilascio del Green Pass. Non è necessario essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, né al SASN, ma solo recarsi presso le Aziende Sanitarie locali muniti di documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, insieme alla documentazione necessaria.

Quali vaccini sono riconosciuti in Italia?

Sono validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19 in Italia i vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano nazionale vaccini. Ovvero, ad oggi: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson), Nuvaxovid (Novavax).

Inoltre, sono riconosciuti come equivalenti i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:

vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea.

Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;

R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;

Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

I certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati come equipollenti alla Certificazione verde COVID-19.

Tuttavia, per risultare valide, le certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);

data/e di somministrazione del vaccino;

dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.