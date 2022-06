I tradimenti Vip più famosi dopo Shakira e Piquè

Il mondo dei Vip, si sa, riserva sempre sorprese e colpi di scena. C’è chi si sposa innumerevoli volte, chi rimane fedele a uno stesso compagno per tanto tempo e i chiacchierati tradimenti che schiaffano le coppie nelle pagine di cronaca rosa. Non mancano inoltre, come nel caso di Johnny Depp e Amber Heard, i matrimoni che finiscono in tribunale. Recentemente, una celebre coppia ha fatto parlare di sé. Si tratta di Shakira e Piquè, separatisi per via del tradimento di lui. Vediamo dunque i tradimenti Vip più famosi della storia.

Tradimenti Vip più famosi

Come dimenticare il tradimento di Brad Pitt? Allora il divo di Hollywood era sposato con la bellissima Jennifer Aniston da cinque anni. Poco prima di rompere con lei, però, ha conosciuto sul set Angelina Jolie, che gli ha rubato il cuore e con cui poi è convolato nuovamente a nozze.

Tra i tradimenti vip storici c’è anche quello del Principe Carlo. L’erede al trono d’Inghilterra aveva sposato Lady Diana Spencer, ma non aveva mai smesso di frequentare Camilla Parker Bowles, alla quale è tornato a legarsi convolando in seconde nozze nel 2005.

Ha suscitato molto scandalo anche il tradimento di una star italiana, Adriano Celentano. Allora l’artista, mentre era sposato da tantissimi anni con Claudia Mori, ha ammesso di aver avuto un flirt con Ornella Muti. I due coniugi, tuttavia, sono rimasti insieme.

In tempi più recenti, ha fatto scalpore la fine della relazione tra Jude Law e Sienna Miller. I due si frequentavano da alcuni anni, quando è emersa la notizia che l’attore aveva un flirt con la baby sitter dei suoi bambini. Secondo alcune voci, inoltre, la stessa Sienna aveva tradito il suo (ex) compagno con Daniel Craig.

Anche Demi Moore e Ashton Kutcher sono finiti sulle pagine di cronaca rosa. I 15 anni di differenza – con lui molto più giovane di lei – avevano già dato il via ai rumor, ma è stata la fine del loro matrimonio a suscitare lo scandalo. L’attore ha infatti tradito sua moglie ben due volte. Ad ammetterlo è stata Demi, nella sua autobiografia.

La rottura tra Kristen Stewart e Robert Pattinson, star di Twilight, ha spezzato il cuore a molti teenager degli anni 2000. I due, infatti, si frequentavano ormai da tempo, quando l’attrice nel 2012 è stata paparazzata mentre baciava Rupert Sanders. Pattinson aveva deciso di perdonare la compagna, ma poi la relazione è comunque naufragata.

Solo qualche anno fa, Cecilia Rodriguez è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip lasciando fuori ad aspettarla il suo fidanzato Francesco Monte. Ma, davanti alle telecamere del reality show, ha perso la testa per Ignazio Moser. Dopo lacrime e recriminazioni in diretta tv, la storia tra lei e Monte si è conclusa. Ma quella con il figlio dell’ex ciclista va ancora a gonfie vele.