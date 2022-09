I risultati delle elezioni regionali in Sicilia, exit poll: Schifani vince col 37-41%

I risultati delle elezioni regionali in Sicilia sono a favore di Renato Schifani, che per gli exit poll di Opinio-Rai vince con una percentuale di consensi tra il 37% e il 41%. Lo spoglio ufficiale inizierà alle 14, ma al momento il candidato del centrodestra sarebbe in netto vantaggio rispetto all’avversario autonomista, Cateno De Luca (Sicilia Vera), che avrebbe ottenuto fra il 24% e il 28%.

Elezioni regionali in Sicilia, i risultati: Schifani tra 37-41%

Secondo gli exit poll di Opinio-Rai, Renato Schifani è il nuovo presidente della Regione siciliana. Con una percentuale di consensi che oscilla tra il 37 e il 41% si attesterebbe prima dell’avversario Cateno De Luca (Sicilia Vera), al 24-28%. Stando sempre a gli exit poll, Caterina Chinnici, sostenuta da Pd e Cento Passi, si sarebbe fermata al terzo posto con una percentuale di preferenze fra il 15,5 e il 19,5 per cento. Quindi il candidato del Movimento 5 stelle Nuccio Di Paola con una percentuale tra il 13 e il 17 per cento. Infine, Gaetano Armao (Azione e Italia viva) e Eliana Esposito (Siciliani liberi) si attesterebbero dall’1,5 al 3,5 per cento.

In Sicilia per le elezioni regionali ha votato il 48,62 per cento degli aventi diritto. Alle precedenti regionali nel 2017 aveva votato il 46,75 per cento degli elettori. Su 4.627.146 aventi diritto sono andati alle urne in Sicilia 2.249.870 cittadini. La provincia con la maggiore affluenza è Messina col 53,4 per cento (alle precedenti regionali si era fermata al 51,75 per cento). Quella con la minore partecipazione è Enna col 39,99 per cento (37,68 alle precedenti consultazioni).