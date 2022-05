I ricchi sempre più ricchi grazie alla pandemia: chi sono?

Ci sono ricchi che grazie alla pandemia hanno ancor di più accresciuto i loro patrimoni. Speculando sul covid-19, i “paperoni” hanno registrato profitti da record: soprattutto chi possedeva aziende attive nei settori farmaceutici, energetici e alimentari. Secondo i nuovi dati, la ricchezza sarebbe aumentata di più negli ultimi due anni di quanto non avesse fatto nei recenti 23. Ciò ha portato Oxfam a chiedere ai Governi di tassare subito gli extraprofitti realizzati sulle spalle delle famiglie che invece hanno redditi al palo e spese sempre più alte per l’inflazione e il caro-bollette.

I ricchi grazie alla pandemia: chi sono?

In un report pubblicato all’apertura di Davos, Oxfam sottolinea come il Covid abbia fatto schizzare la ricchezza dei miliardari al 13,9% del PIL mondiale, una quota più che triplicata dal 4,4% del 2000. Grazie alla pandemia, infatti, moltissimi ricchi hanno aumentato esponenzialmente i profitti. Si tratta di chi ha attività imprenditoriali nei settori farmaceutici, energetici e alimentari. Non solo: è anche aumentato il numero dei miliardari. Se ne contano 573 in più negli ultimi due anni, uno ogni 30 ore. Mentre quest’anno, ogni 33 ore, un milione di persone rischia la povertà estrema, vale a dire 263 milioni.

Nel frattempo, sottolinea Oxfam, aumentano vertiginosamente i prezzi al consumo dei prodotti alimentari e dei beni energetici, e la spirale della povertà estrema rischia di inghiottire 1 milione di persone ogni giorno e mezzo. Parallelamente i super ricchi che controllano le grandi imprese nei settori alimentare e dell’energia continuano ad accrescere le proprie fortune, aumentate dall’inizio della pandemia di 453 miliardi di dollari, al ritmo di 1 miliardo di dollari ogni due giorni.

Oggi, 2.668 miliardari – 573 in più rispetto al 2020 – possiedono una ricchezza netta pari a 12.700 miliardi di dollari, con un incremento pandemico, in termini reali, di 3.780 miliardi di dollari. A registrare profitti record sono state le imprese nei settori caratterizzati da un forte monopolio, come quello energetico, alimentare e farmaceutico. Per dare un’ordine di grandezza, cinque delle più grandi multinazionali energetiche (BP, Shell, Total Energies, Exxon e Chevron) fanno 2.600 dollari di profitto al secondo.