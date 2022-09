I Maneskin lanciano il nuovo singolo «The Loneliest» in giacca e cravatta

I Maneskin sono pronti per lanciare il loro nuovo singolo. La rock band italiana si prepara a stupire nuovamente tutti i suoi fan in tutto il mondo. Questa nuova canzone sembra portare una freschezza quasi “sobria” alla band che ha deciso di presentare la canzone in giacca e cravatta.

L’annuncio del nuovo singolo dei Maneskin

Il nuovo singolo dei Maneskin si intitola «The Loneliest». Debutterà in tutte le radio, anche quelle internazionali, a partire dal 7 ottobre. L’annuncio di questa nuova canzone è stato dato dai quattro musicisti romani che hanno lanciato la notizia su tutti i canali social ufficiali.

Tuttavia, i fan sono stati colpiti da questo annuncio perché hanno notato il look “atipico” dei componenti del gruppo nelle immagini promozionali condivise: tutti i membri della band sfoggiavano uno stile elegante e decisamente “sobrio”. Infatti, i Maneskin ormai hanno abituato tutti ai loro look stravaganti e sfavillanti, genderless e ricchi di originalità. Da queste foto invece, si percepisce un mood diverso, quasi calmo e standard, troppo “normale” per i loro gusti. Ad ogni modo, è ancora troppo presto per parlare, ma forse la band romana sta per attraversare una nuova fase stilistica e musicale.

Il look rinnovato ed elegante della band

Per le nuove immagini promozionali del loro singolo, i Maneskin si sono affidati ancora una volta alla Maison Gucci e il brand ha realizzato per loro dei completi scuri ed estremamente eleganti. Tuttavia, la band ha un dettaglio che li differenzia, vale a dire il colore della cravatta che indossano. Infatti, Ethan indossa una cravatta nera, Victoria una cravatta blu cobalto, Thomas un modello a stampa Paisley e infine Damiano con una cravatta a righe.

Comunque, a prendersi la scena è la bassista Victoria, elegantissima e glamour con il suo completo. Insomma, i Maneskin sono pronti per regalare nuova musica ai fan, non bisogna fare altro che attendere altri pochi giorni.