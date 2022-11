I Love Shopping stasera su Tv8: trama, cast e curiosità sul film

P. J. Hogan dirige Isla Fisher e Krysten Ritter in I Love Shopping, stasera 20 novembre alle 21.20 su Tv8. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo bestseller dell’americana Sophia Kinsella, pseudonimo di Madeleine Wickham. La trama racconta la vita di Rebecca, giovane ragazza newyorkese con il sogno di scrivere per la sua rivista di moda preferita. Un giorno ottiene l’incarico in un giornale, ma inizia a combinare disastri a catena. Nel cast anche Hugh Dancy e Wendie Malik. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

I Love Shopping, trama e cast del film stasera 20 novembre 2022 su Tv8

Protagonista del film di Hogan è Rebecca Bloomwood (Isla Fisher), giovane ragazza di New York che vive con la sua migliore amica Suse (Krysten Ritter). Maniaca dello shopping, tanto da accumulare un debito con i negozi di 17 mila dollari, sogna di scrivere per Alette, la sua rivista di moda preferita che compra sin da bambina. Ciò che riesce a trovare è però soltanto un posto di lavoro a Far fortuna risparmiando, giornale che si occupa soltanto di economia. Curiosamente, la parsimonia e l’uso sapiente del denaro è proprio ciò che non si addice alla sua persona, ossessionata dalle spese. Tuttavia, sapendo che il posto di lavoro le potrebbe aprire la porta di Alette, accetta l’impiego. Qui conosce il suo direttore Luke Brandon (Hugh Dancy), che immediatamente fa breccia nel suo cuore.

Un giorno però, Rebecca si reca come suo solito in un negozio di abbigliamento. Notando un’incongruenza nel capo che sta per acquistare, contatta il suo direttore per un articolo di denuncia. Luke accetta ma, di fronte al desiderio di Rebecca di scrivere il pezzo sotto pseudonimo, le crea il nickname “La ragazza con la sciarpa verde”. L’articolo ottiene un successo incredibile in tutto il mondo, animando ancora di più il suo desiderio di acquisti. Nel frattempo però incrocia anche Miss Korch (Wendie Malik), capogruppo di un corso cui si era iscritta tempo addietro proprio per combattere il suo desiderio compulsivo di comprare vestiti. La donna le propone di donare gran parte del suo guardaroba, incontrando però una forte resistenza.

I Love Shopping, qualche curiosità sul film stasera 20 novembre 2022 su Tv8

Il film in onda stasera u Tv8 è, come detto, adattamento del romanzo bestseller di Sophia Kinsella, al secolo Madeleine Wickham. Si tratta di una delle più celebri opere “chick lit”, genere emerso negli Anni 90 fra Usa e Regno Unito che si rivolge prettamente a donne giovani, single e in carriera. Il libro ha avuto un enorme successo, tanto da generare una lunga saga di dieci volumi con la medesima protagonista. Tuttavia, il film si discosta dal romanzo per l’ambientazione. Il libro I Love Shopping si svolge a Londra, mentre la produzione ha deciso di spostare la narrazione a New York per una maggiore sintonia con la serie Sex and the City.

Volto della protagonista è Isla Fisher (2 single a nozze, Now You See Me). Essendo alta appena un metro e 60 ha dovuto indossare scarpe con tacco 13 per tutta la durata delle riprese. Per le sue origini scozzesi ha anche dovuto perfezionare il suo accento. Quanto alla critica, il film vanta appena il 27 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes a fronte di un indice di gradimento del pubblico del 49 per cento. Al botteghino ha incassato oltre 100 milioni di dollari.