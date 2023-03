Lo storico logo «I love NY» cambia dopo 46 anni e diventa «We love NYC»

Tempo di cambiamenti per lo storico logo «I love NY» che, dopo oltre 40 anni, si trasforma e diventa plurale: «We love NYC». A occuparsi della variazione il comitato Partnership for New York City.

La trasformazione da «I love NY» a «We love NYC»

Rispetto agli anni ’70 i tempi sono cambiati, ma chi ha inventato il nuovo logo della città di New York vede dei parallelismi con quell’epoca e il logo storico «I love NY».

«Speriamo di riuscire a superare le divisioni e la negatività» maturati durante il periodo della pandemia di Covid, ha dichiarato Kathryn Wylde, presidente e Ceo del consorzio Partnership for New York City, un insieme di società e dirigenti aziendali che sta guidando la campagna «We love NYC».

Con questo cambiamento, il consorzio ha voluto sottolineare l’importanza del senso di comunità: «Vogliamo ricordare alle persone che possono fare la differenza, sia nel proprio isolato che nella città nel suo insieme. Vogliamo ricordare loro che non dobbiamo mantenere queste divisioni che sono cresciute tra affari e lavoro, ricchi e poveri».

Il giorno ufficiale del lancio del nuovo logo sono stati invitati a presenziare la governatrice di New York, Kathy Hochul e il sindaco della Grande Mela Eric Adams. «We love NYC contribuirà a catturare l’energia e a preservare lo spirito della città, incoraggiando i newyorkesi di ogni estrazione a riunirsi, essere coinvolti e apportare un cambiamento positivo nella loro comunità», ha affermato la Hochul.

Lo storico logo nato negli anni ’70 è opera del leggendario designer Milton Glaser. Graham Clifford, il designer che ha supervisionato la grafica del nuovo logo, ha affermato che l’idea era di «dargli un tocco più moderno».

Com’è nato il logo «I love NY»

Negli anni ’70 New York era immersa nella criminalità e il turismo era in forte crisi. Si pensò quindi ad un progetto per rilanciare letteralmente il fascino della città e si iniziò da questo logo.

Nel 1976 il Department of Commerce di New York decise di lanciare una campagna per promuovere il turismo e l’agenzia pubblicitaria che se ne doveva occupare, la Welles Rich Greene, scelse Milton Glaser per l’ideazione del logo. Il disegno fu pensato sin da subito una I, un cuore e le iniziali NY.