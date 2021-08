I Fantastici-fly2Tokyo, dal 6 agosto su RaiPlay la serie sui campioni paralimpici: comincia Bebe Vio

I Giochi Olimpici di Tokyo stanno per concludersi, ma un altro grande evento sportivo è quasi alle porte. Dal 24 agosto al 5 settembre infatti, la capitale del Giappone ospiterà anche le Paralimpiadi. Per prepararsi al meglio, su Raiplay sarà disponibile da domani 6 agosto I Fantastici – fly2tokyo, la nuova serie di Claudio Moretti, realizzata da Stand by me e dal produttore creativo Simona Ercolani con la regia di Emanuele Pisano.

I Fantastici – fly2tokyo, temi e protagonisti del documentario

In 10 puntate da 15 minuti ciascuna, più un maxi episodio introduttivo da 40 minuti, I Fantastici – fly2tokio racconterà infatti storie di atleti e atlete azzurri pronti a lanciarsi nella corsa alle medaglie più ambite. Il progetto è nato dalla volontà di Bebe Vio, campionessa a Rio nel fioretto individuale, che ha deciso di seguire il percorso sportivo di altri dieci ragazzi dell’art4sport team (derivato dall’Associazione art4sport ONLUS, fondata nel 2009 dai genitori della stessa Bebe) verso le Paralimpiadi di Tokyo 2021.

La serie affronterà le loro storie all’inseguimento del sogno fra difficoltà, impegno e fatica, ripercorrendo anche le gare di qualificazione fra esaltanti vittorie e cocenti sconfitte.

Oltre a Bebe Vio, la serie racconterà la storia di Emanuele Lambertini ed Edoardo Giordan (scherma), Riccardo Bagaini, Marco Pentagoni, Lorenzo Marcantognini e Ambra Sabatini (atletica leggera). E ancora, Francesca Fossato (sitting volley), Davide Obino (basket), Vittoria Bianco (nuoto) e Veronica Plebani (triathlon). «Sono veramente orgogliosa di questa serie, non vedo l’ora che sia in onda», ha dichiarato Bebe Vio. «Le puntate raccontano storie davvero pazzesche. Non potete perdervele, vi faranno innamorare dello sport paralimpico». I Fantastici – fly2tokyo rappresenta il primo progetto originale di Raiplay dedicato allo sport con disabilità, ulteriore conferma dell’impegno di viale Mazzini volto all’inclusività.

Bebe Vio, carriera e vita privata della protagonista di I Fantastici – fly2tokio da domani su Raiplay

Classe 1997, nata a Venezia, Beatrice “Bebe” Vio è una schermitrice italiana, campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico. Nel 2008, all’età di 11 anni, è stata colpita da una meningite fulminante che le ha causato un’estesa infezione ad avambracci e gambe, per cui si è resa necessaria l’amputazione.

Dopo tre mesi trascorsi in ospedale, ha dovuto iniziare a ricostruire la sua vita facendo i conti con la sua nuova condizione fisica. Il ritorno a scuola e la lunga riabilitazione, le hanno consentito di riprendere dopo un anno anche la sua attività fisica come schermitrice a livello agonistico, grazie a una speciale protesi che le consente di maneggiare il fioretto.

Nel 2009 la sua famiglia ha fondato art4sport, associazione che intende dare sostegno a tutti i bambini che hanno dovuto subire amputazioni. È apparsa in molti spot pubblicitari a scopo umanitario, molto spesso anche assieme a Valentina Vezzali, ex campionessa di fioretto e suo idolo d’infanzia.

I successi di Bebe Vio, dal titolo Under-20 all’oro di Rio

Nel 2010 ha vinto la sua prima gara fra i professionisti e da lì non si è più fermata. Campionessa Under-20 l’anno successivo, è stata poi primatista italiana nel 2013. Nel 2014 ha vinto il suo primo Europeo a Strasburgo, titolo bissato nel 2016 e nel 2018. A livello mondiale ha conquistato tre medaglie d’oro consecutive ai Campionati del Mondo (Eger 2015, Roma 2017 e Cheongju 2019). Il suo successo più importante è giunto agli scorsi giochi paralimpici. A Rio de Janeiro infatti ha conquistato l’oro nel fioretto individuale e il bronzo in quello a squadre.

Ha recitato anche al cinema come doppiatrice in Gli incredibili 2, mentre su Rai1 ha condotto il programma La vita è una figata. Due anni fa le è stata anche dedicata una Barbie in esemplare unico. Ha pubblicato due libri, entrambi editi da Rizzoli: Mi hanno regalato un sogno (2015) e Se sembra impossibile allora si può fare (2017).

Per quanto riguarda la vita privata, alcuni giornali di gossip l’hanno immortalata la scorsa estate assieme allo schermidore Giorgio Avola. I due però non hanno mai confermato la relazione. Bebe Vio ha un account su Instagram, @bebe_vio, che vanta un milione di follower.