I commiati sui social dei non eletti in Parlamento: «Smonto casa e ufficio»

I non eletti in Parlamento hanno riversato la loro delusione sui social. Tra chi promette un rinnovato impegno, chi è preso dall’amarezza e chi si congratula con i vincitori, le reazioni sono state diverse.

Le reazioni dei non eletti in parlamento: Bonino, Fiano e Di Maio

Emma Bonino aveva già parlato della sua esclusione dal Parlamento, chiedendo il riconteggio dei voti e mandando frecciatine a Carlo Calenda e al suo partito Azione. In particolar modo, l’ex ministra degli Affari Esteri ha scritto su Instagram: «È stata una breve, ma molto intensa campagna elettorale. Ho incontrato migliaia di persone, molti giovani, e ricevuto sostegno e apprezzamento. Chiederemo il riconteggio dei voti, collegio per collegio, visto che alla soglia del 3% è mancato pochissimo, appena lo 0,05». La Bonino ha poi aggiunto che la colpa del mancato obiettivo è da attribuire ai «voltafaccia dell’ultimo momento che hanno di fatto disperso voti favorendo la destra».

Rassegnato invece Emanuele Fiano, senatore uscente del PD che ha perso contro Isabella Rauti nel collegio di Sesto San Giovanni. Le sue parole sui social sono state: «Parto per Roma, vado a smontare casa e ufficio. Non è una fine, è un inizio. Buona giornata». Delusione, ma anche consapevolezza, da parte di Luigi di Maio che ha scritto sui social: «Non ci sono se, ma o scuse da accampare. Abbiamo perso. Impegno Civico non sarà in Parlamento. Allo stesso modo, non ci sarò neanche io. Nella vita ci sono vittorie e sconfitte. Si cade, ma si impara anche a rialzarsi. E succederà anche stavolta».

Le parole di Pillon, Bellanova e Sensi

Nonostante la sconfitta, su Facebook il leghista Simone Pillon ha detto di non arrendersi: «Il mio seggio non è scattato ma questo non significa affatto che io mi arrenda o che torni a vita privata». Su Twitter invece, Teresa Bellanova, viceministra uscente ed esponente del Terzo Polo, ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno dato sostegno: «Grazie a tutte e a tutti quelli che con me e con noi in queste settimane ci sono stati. La mia esperienza parlamentare si ferma qui, ma so bene, me lo insegna la mia storia, che lo spazio per la buona politica è dovunque, basta solo avere voglia ed esigenza di praticarlo».

Infine, Filippo Sensi, rappresentante del PD, ha lasciato un messaggio commovente su Instagram dove ha ammesso la sconfitta: «Andata, niente, sono fuori. La mia esperienza parlamentare finisce qui, dopo quasi cinque anni alla Camera che ho cercato di onorare, non sempre riuscendoci, ma – credetemi – ogni singolo giorno. Ci ho provato. Non ci sono riuscito. Ma sono convinto che le persone che entreranno in Parlamento per il Pd, tanti amici che stimo e ai quali sono e resterò legato, faranno il massimo per rappresentare i cittadini in quelle aule».