I Coldplay tornano in concerto in Italia dopo sei anni: date a Napoli e Milano

Torna la musica internazionale dei Coldplay dopo 6 anni in Italia con tre appuntamenti, due a Milano e uno a Napoli. Ecco tutte le informazioni sui loro prossimi concerti italiani.

Le date del concerto dei Coldplay a Napoli e Milano

I fan italiani possono esultare per l’annuncio della band Coldplay che tornano dopo sei anni in Italia, nel 2023, per tre concerti. Nel nuovo calendario dei live europei del loro Music Of The Spheres World Tour ci sono le date del 21 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e allo Stadio San Siro di Milano il 25 e 26 giugno. Proprio a San Siro la band si è esibita l’ultima volta lo scorso 3 e 4 luglio nel 2017. La vendita dei biglietti sarà disponibile a partire dal 24 agosto per gli utenti di My Live Nation e poi per tutti gli altri il 25 agosto. Inoltre, si ricorda che una persona può acquistare un massimo di 4 biglietti, così da evitare il fenomeno del bagarinaggio.

Il modello di “concerto sostenibile” creato dalla band

Anche in questo tour mondiale i Coldplay hanno creato uno show sostenibile. Il concerto è alimentato al 100% da energia rinnovabile in quasi tutte le località. Per realizzare questa iniziativa è stato creato il primo sistema di batterie da viaggio al mondo composto da 40 batterie per auto elettriche, inoltre, il sistema funziona anche grazie alle power bike e alle piste da ballo cinetiche che consentono ai fan di aiutare ad alimentare lo spettacolo. Infine, lo show viene sostenuto anche grazie a pannelli solari e turbine eoliche in ogni sede. L’obiettivo degli organizzatori è ridurre del 50% le emissioni dei tour e incoraggiare i fan a scegliere la sostenibilità. Ciò viene confermato anche dalla volontà della band e degli organizzatori di piantare un albero per ogni biglietto venduto nel tour. L’iniziativa dei Coldplay è davvero nobile e serve per contrastare l’inquinamento ambientale.