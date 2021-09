I bastardi di Pizzofalcone, carriera e vita privata di Alessandro Gassmann, protagonista della serie in onda stasera 20 settembre 2021 su Rai1

Stasera alle 21,25 su Rai1 tornano I bastardi di Pizzofalcone con una terza stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena. La precedente si era conclusa con un attentato in cui erano rimasti coinvolti tutti i protagonisti della serie. Ora è finalmente giunto il momento di conoscere le conseguenze di quella devastante esplosione. Nel cast Alessandro Gassmann nei panni del protagonista Giuseppe Lojacono, Carolina Crescentini e Tosca D’Aquino.

I bastardi di Pizzofalcone, trama e cast della serie stasera 20 settembre 2021 su Rai1

Basata sui romanzi di Maurizio de Giovanni, la serie si svolge a Napoli nel commissariato di polizia di Pizzofalcone. Come nelle precedenti stagioni, anche le sei nuove puntate ricalcheranno l’impianto e i meccanismi del giallo classico. Delitti che scaturiscono dal cuore delle miserie umane, dal dilemma posto da scelte difficili, dalle tragedie comuni della nostra vita. Stasera verranno trasmessi i primi due episodi, Fuochi e Vuoto.

Subito dopo l’esplosione, il ristorante di Letizia (Gioia Spaziani), amica dell’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann), in cui si trovava l’intera squadra di polizia si è trasformato in un vero inferno. Diverse le vittime, numerosi anche i feriti che vengono trasportati urgentemente in ospedale. I bastardi di Pizzofalcone, in quanto vittime dell’attentato, ricevono il divieto di indagare sull’accaduto, ma decidono comunque di agire sotto traccia. Sarà un’inattesa soffiata da parte di un vecchio amico ad aprire una pista ancora non battuta. Nel cast, oltre a tutti i protagonisti delle scorse stagioni, anche Maria Vera Ratti (Il commissario Ricciardi) nel ruolo di Elsa Martini detta “la rossa”, nuovo membro della squadra.

Alessandro Gassmann, carriera e vita privata del protagonista de I bastardi di Pizzofalcone stasera 20 settembre 2021 su Rai1

Alessandro Gassmann, gli esordi col padre Vittorio e sodalizio con Gianmarco Tognazzi

Protagonista della fiction I bastardi di Pizzofalcone è Alessandro Gassmann, figlio d’arte del grande attore Vittorio e padre del cantante Leo. Romano, classe 1965, è uno degli attori italiani più apprezzati nel panorama nazionale e internazionale.

Nato a Roma, figlio di Vittorio Gassmann e dell’attrice francese Juliette Mayniel, ha debuttato al cinema a 17 anni in Di padre in figlio, progetto autobiografico scritto, diretto e interpretato con il padre Vittorio. Assieme a lui ha studiato recitazione presso la Bottega teatrale di Firenze, esordendo sul palcoscenico nel 1984 in Affabulazione di Pier Paolo Pasolini. Fondamentale, nel corso della sua lunga carriera, il sodalizio con Gianmarco Tognazzi, figlio di Ugo. Con lui ha recitato in Uomini senza donne, Facciamo fiesta, Lovest, I miei più cari amici, Teste di cocco, Ex e Natale a Beverly Hills.

Dopo aver partecipato a diverse fiction e serie tv, tra cui Le stagioni del cuore, nel 2005 è stato chiamato negli Stati Uniti per Transporter: Extreme. Qui ha interpretato i panni del cattivo opposto al protagonista della serie, Jason Statham. Tre anni dopo, grazie alla sua performance in Caos calmo accanto a Nanni Moretti, ha fatto incetta di premi. Suo il David di Donatello per il Miglior attore non protagonista, così come il Ciak d’oro, il Nastro d’argento e il Globo d’oro della stampa estera.

Dal 2010 al 2014 è stato il direttore del Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni. Nello stesso anno, insieme a Giancarlo Scarchilli, ha realizzato un documentario sul padre Vittorio a dieci anni dalla scomparsa, Vittorio racconta Gassman, presentato in apertura della Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2012 ha stretto un sodalizio cinematografico con Massimiliano Bruno, accanto al quale è comparso anche nei recenti Non ci resta che il crimine e Ritorno al crimine. La sua ultima interpretazione sul grande schermo è in Non odiare, film del 2020 di Mauro Mancini per cui ha vinto il Premio Flaiano e il Premio Pasinetti a Venezia come miglior interpretazione maschile.

Alessandro Gassman, la vita privata dell’attore

Per quanto riguarda la vita privata, Alessandro Gassmann è sposato dal 1998 con l’attrice Sabrina Knaflitz. In quello stesso anno è nato il loro primo e ancora unico figlio, Leo, vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020. Ha un profilo Instagram con 469 mila follower e uno Twitter con 303 mila.