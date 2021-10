Elezioni amministrative finite, sfinite, e conseguenti lucidissime analisi del vuoto. C’è chi ha perso un’elezione e c’è chi ha preso una lezione. Ah, io non perdo elezioni da nessuno, eh. Sindacare sui sindaci è ridondante. Avete baciato gente che beveva vodka al melone, non potete esprimere giudizi fino al 2051. Non è importante la storia in sé. È importante come non la racconti. La solitudine dei numeri imprimi. «Mento ogni tanto, sì… spesso. Se dicevo la verità non mi credevano!». I 400 colpi, Truffaut. Il mio film, per far la crosta al cuore. Ho passato metà della vita a chieder scusa. L’altra metà a darmi della cretina perché passo la vita a chieder scusa. «La migliore dichiarazione d’amore che hai fatto?». «Se io fossi Geppetto e tu Pinocchio, venderei la mia casacca per comprarti l’abbecedario». L’età non andrebbe misurata in anni bensì in domeniche sere. Chi non beve vino campa senz’anni. Sciocca schiocca la lingua sul palato. Ecco il palindromo: “Amo idioma”.