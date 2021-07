Hunting Hitler – Caccia a Hitler: La terza puntata mercoledì 28 luglio 2021, su La7 alle 21.15, la trama degli episodi

Conclusa la prima stagione, l’appuntamento settimanale con Hunting Hitler – Caccia a Hitler continua stasera, mercoledì 28 luglio 2021, su La7 alle 21.15 con i primi quattro episodi della seconda serie. A metà tra il documentario storico e il serial crime, il format firmato da Jeffrey R.Daniels esplora gli ipotetici scenari che potrebbero confermare l’idea che Adolf Hitler non si sia suicidato e sia riuscito nell’impresa di fuggire dal suo bunker alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Una teoria appoggiata da un nutrito parterre di storici e su cui, negli anni successivi al conflitto, iniziarono a indagare tutti i servizi segreti delle superpotenze mondiali. Al timone del programma sempre Andrea Purgatori che, negli intermezzi tra un’indagine e l’altra, prova a tenere il filo del discorso e ad aiutare i telespettatori a trovare le risposte che cercano.

Ma cosa succederà stasera? Scopriamolo subito. Nell’episodio di apertura, Nell’indagine, Lenny DePaul e Sascha Keil individuano una quinta uscita, mai notata prima d’ora, dal bunker di Hitler a Berlino e iniziano a indagare su alcune aree che si pensa possano essere state utilizzate come scorciatoia per evadere dalla capitale tedesca. Nel frattempo, Tim Kennedy e l’archeologo Alasdair Brooks incontrano l’architetto Daniel Schavelzon nel misterioso covo nazista di Misiones, in Argentina. Lì vengono a conoscenza dell’esistenza di un edificio che potrebbe aver ospitato il führer.

Nel secondo episodio, Fuga dal bunker, il focus si sposta su una serie di rapporti dei servizi segreti che indicano che Hitler avrebbe preso un aereo a corto raggio per volare in Danimarca dalla capitale tedesca. DePaul e lo storico James Holland si dirigono lì per esaminare la pista d’atterraggio e un esteso sistema di bunker. Kennedy e Brooks, ancora a Misiones, portano a galla nuovi indizi relativi a un sito che potrebbe aver ospitato nazisti in fuga a cavallo degli Anni Cinquanta.

Il terzo episodio, Sulla pista giusta, parte da un documento che, rimasto a lungo secretato e ora finalmente reso pubblico, svela che il dittatore nazista e un suo stretto collaboratore, Leon Degrelle, si sarebbero trasferiti dalla Danimarca alla Spagna, a San Sebastian. La visione dell’atto spinge Holland e Mike Simpson, medico e operatore delle forze speciali, a partire per i Paesi Baschi, dove hanno modo di incontrare diversi testimoni oculari dell’epoca e visitare quello che, secondo alcuni studiosi, sarebbe stato un centro di comunicazione nazista. La squadra di Misiones, intanto, raccoglie la testimonianza di un discendente di Hermann Göring e del figlio di un uomo che avrebbe lavorato alle dipendenze di Martin Bormann (morto ufficialmente nel 1945) molti anni dopo la guerra. A chiudere la puntata, La rete. Mentre sono impegnati a seguire le tracce di una rete di fuga tedesca, le squadre investigative nel sud della Spagna e nel nord dell’Argentina scoprono, quasi in contemporanea, complessi sistemi di tunnel sotterranei nelle montagne.