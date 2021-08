Hunting Hitler-Caccia a Hitler: la trama degli episodi in onda stasera 25 agosto 2021 su La7

Si conclude stasera, mercoledì 25 agosto 2021, alle 21.25, l’appuntamento estivo di La7 con con Hunting Hitler – Caccia a Hitler, la docuserie incentrata sulle indagini di un team di esperti alla ricerca di tracce che possano confermare o smentire la tesi che nega il suicidio di Hitler, suffragando l’ipotesi di una fuga dal bunker alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Negli ultimi quattro episodi della terza stagione, il giornalista Andrea Purgatori, al timone della trasmissione, aiuterà i telespettatori a diramare le trame di un’indagine complessa e a fare un bilancio dei risultati delle ricerche.

Hunting Hitler-Caccia a Hitler: le anticipazioni sugli episodi in onda stasera

Scopriamo subito cosa ci riserva la puntata di stasera. L’apertura è affidata a una replica dell’episodio che ha chiuso lo speciale andato in onda mercoledì scorso. Ne Il mistero a Roma, il medico Mike Simpson e lo storico James Holland sono impegnati a scavare nel terreno di un hotel alpino sperduto alla ricerca di nascondigli segreti utilizzati dagli ufficiali tedeschi in tempo di guerra per agevolare la fuga. Intanto, a Roma, il giornalista investigativo Gerrard Williams e l’ex comandante degli US Marshals Lenny DePaul fanno una scoperta scioccante che vede coinvolti alcuni dei personaggi più potenti del mondo. Nel secondo episodio, Nazisti in fuga, Tim Kennedy, operatore delle forze speciali dell’esercito, e Simpson si trovano in Uruguay dove, nei pressi di una laguna, assistono a una scoperta incredibile: il relitto di un aeroplano che, nel 1945, potrebbe aver trasferito in America Latina Adolf Hitler e molti altri gerarchi in fuga. Una volta arrivati a Buenos Aires, poi, riescono a convincere un informatore a condividere con loro un grosso archivio di documenti riservati che potrebbero svelare i segreti del Die Spinne, un network clandestino nazista con contatti su scala globale. Il terzo, Obiettivo: distruggere gli USA vede ancora Kennedy e Simpson in Uruguay, impegnati in una serie di indagini nella zona della diga di Rincón del Bonete, noto punto d’appoggio tedesco nel paese. Il ritrovamento di un plico di file cileni recentemente declassificati porta Simpson e DePaul a mettere le mani su una strategia segreta finalizzata ad attaccare e distruggere gli Stati Uniti. A chiudere la stagione (e, per il momento, anche la serie) ci pensa Il testamento di Hitler. Nell’episodio finale della serata, Kennedy e Williams, in trasferta in Paraguay, rintracciano un misterioso edificio militare nazista in mezzo alla giungla. In Cile, invece, Simpson e DePaul esplorano quello che sembra essere un campo di concentramento, prima di incontrare una fonte anonima che fornisce loro una copia in microfilm delle ultime volontà e del testamento di Adolf Hitler. Arrivati a questo punto delle indagini, l’ex agente della CIA Bob Baer sembra essere pronto a validare l’evidenza di una possibile fuga del Führer.