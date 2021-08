Hunting Hitler-Caccia a Hitler: mercoledì 18 agosto 2021 su La7: la trama degli episodi di oggi

Ritorna anche stasera, mercoledì 18 agosto 2021 alle 21.25, l’appuntamento estivo di La7 con la terza stagione di Hunting Hitler – Caccia a Hitler, la docuserie firmata dal giornalista Jeffrey R. Daniels e incentrata sulle indagini di una squadra di esperti impegnati a trovare la risposta a un interrogativo inquietante: Hitler potrebbe essere sopravvissuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale? Un’ipotesi apparentemente assurda questa che, tuttavia, negli anni, è stata presa spesso in considerazione dagli storici e dai servizi segreti delle superpotenze mondiali, insospettiti da una serie di tracce che porterebbero a mettere in discussione l’idea del suicidio del Führer per avallare la teoria che lo vede protagonista di una fuga dal bunker negli ultimi giorni del conflitto. Ad aiutare i telespettatori a districare le trame di un’operazione investigativa complicata, sempre il giornalista e conduttore Andrea Purgatori.

Hunting Hitler – Caccia a Hitler: tutte le anticipazioni sugli episodi in onda stasera

Ma cosa ci riservano i tre episodi in programma per questa sera? Scopriamolo subito. Nel primo, Le armi nucleari naziste, dopo aver analizzato i rapporti segreti sul Quarto Reich, l’ex agente della CIA Bob Baer e il criminologo ed ex investigatore di crimini di guerra John Cencich decidono di spedire il team in Norvegia, in una centrale idroelettrica dove i nazisti avrebbero tentato di produrre un’arma nucleare. Nel frattempo, il medico Mike Simpson e lo storico John Holland visitano una baita, sulle Alpi Austriache, dove uno degli uomini più fidati di Hitler si sarebbe tolto la vita. Nel secondo, Il castello nazista, Tim Kennedy, operatore delle forze speciali dell’esercito americano, scopre sul fondo di un fiordo norvegese, alcuni reperti d’epoca nazista che potrebbero nuovamente sparigliare le carte in tavola. Simpson e Holland, arrivati al confine tra Austria e Italia, incontrano un contrabbandiere che li porta nei pressi di un castello nazista. Conclude la puntata Mistero a Roma. Nell’ultimo episodio del trittico, Simpson e Holland sono impegnati a scavare nel terreno di un hotel alpino sperduto alla ricerca di nascondigli segreti utilizzati dagli ufficiali tedeschi in tempo di guerra per agevolare la fuga. Intanto, a Roma, il giornalista investigativo Gerrard Williams e l’ex comandante degli US Marshals Lenny DePaul fanno una scoperta scioccante che vede coinvolti alcuni dei personaggi più potenti del mondo.