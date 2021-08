Hunting Hitler – Caccia a Hitler: mercoledì 4 agosto 2021, su La7 alle 21.15, la trama degli episodi

Continua l’appuntamento settimanale di La7 con Hunting Hitler – Caccia a Hitler, la docuserie firmata dal giornalista Jeffrey R. Daniels e dedicata alle indagini e alle ricerche che potrebbero confermare la presunta teoria secondo cui il Führer non si sarebbe suicidato ma sarebbe riuscito a fuggire dal suo bunker alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nella puntata di stasera, mercoledì 4 agosto 2021, in onda alle 21.15, saranno trasmessi gli ultimi quattro episodi della seconda stagione. Al timone della trasmissione sempre Andrea Purgatori che, tra una pausa e l’altra, aiuterà i telespettatori a dipanare eventuali interrogativi e a chiarire i punti più oscuri dell’investigazione.

A giudicare dalle anticipazioni e dagli spoiler che girano sul web, gli episodi di stasera sembrano ricchi di sorprendenti colpi di scena. Nel primo, Indagini in Spagna, l’ex agente della Cia Bob Baer e l’esperto di crimini di guerra internazionali John Cencich proseguiranno le indagini avviate tra Spagna, Marocco e Argentina. In particolare, le squadre di detective si concentreranno nella ricerca di una possibile scorciatoia adoperata da Hitler per la sua fuga e, nel frattempo, scopriranno un inquietante progetto finalizzato alla fondazione di un quarto reich. Nel secondo, Hotel delle spie, dopo aver analizzato i rapporti segreti sul Quarto Reich, Baer e Cencich spediranno il team in Germania, in un sito dove si svolgono test di armi, e su una misteriosa isola deserta in Argentina che, secondo alcune ipotesi, avrebbe ospitato impianti nucleari legati al regime dopo il secondo conflitto mondiale.

Nel terzo episodio, Armi di distruzione, gli investigatori di Hunting Hitler sbarcheranno prima in Cile e, successivamente, in Paraguay per ricostruire un’ipotetica fuga del cancelliere dall’Argentina dopo il rovesciamento del governo di Juan Perón nel 1955. Ma non è tutto. Particolare attenzione verrà dedicata allo studio di una tomba non contrassegnata da alcuna lapide e, probabilmente, riconducibile a un membro di rilievo dell’élite nazista. A chiudere la puntata (e la seconda stagione), Nazisti in Sudamerica. Ancora in terra cilena, Tim Kennedy, operatore delle forze speciali dell’esercito americano e il medico Mike Simpson indagheranno su una comunità tedesca segreta nota come Colonia Dignidad che, nel secondo dopoguerra, potrebbe aver ospitato vari fuggiaschi. Nel corso dell’operazione, emergeranno indizi parecchio ambigui che riconducono a quel luogo l’origine e la potenziale formazione di un Quarto Reich nazista.