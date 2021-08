La7 anche stasera, propone l’appuntamento settimanale con Hunting Hitler – Caccia a Hitler, la docuserie dedicata alle indagini sulla veridicità della presunta teoria che negherebbe il suicidio del Führer e ne validerebbe la fuga dal bunker alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nella puntata di stasera, martedì 11 agosto 2021, alle 21.15, verrà riproposto l’episodio finale della seconda stagione e, subito dopo, andranno in onda i primi tre inediti della terza. Ad aiutare il pubblico a orientarsi tra ipotesi e ricerche sempre il giornalista Andrea Purgatori, che proverà a chiarire i nodi più spinosi della questione e a offrire spunti di discussione sul tema.

Dagli spoiler che girano sul web da qualche ora, gli episodi di stasera sembrano imperdibili. Il primo, La colonia nazista, chiude la seconda stagione e getta le basi per la terza. Ancora in terra cilena, Tim Kennedy, operatore delle forze speciali dell’esercito americano e il medico Mike Simpson indagano su una comunità tedesca segreta nota come Colonia Dignidad che, nel secondo dopoguerra, potrebbe aver ospitato nazisti in fuga. Nel corso delle ricerche, emergono indizi ambigui che riconducono al Cile come possibile punto di partenza e formazione di un Quarto Reich. Nel secondo, Anatomia di una caccia all’uomo, l’ex agente della CIA Bob Baer e il team provano a fare un bilancio delle indagini, condividendo con gli spettatori trucchi, segreti e strategie. La terza stagione si apre, poi, con una piccola preview di quello che succederà nelle puntate successive. Il terzo episodio, La via di fuga del Führer, invece, vede Baer reclutare nella squadra Nada Bakos, agente specializzata nella cattura di pericolosi terroristi. Studiando e riproducendo il percorso che ha portato a rintracciare e arrestare Osama Bin Laden, gli investigatori individuano due potenziali vie di fuga adoperate dal cancelliere tedesco per lasciare la Germania. Kennedy e lo storico James Holland scoprono un tunnel al di sotto della casa di Hitler. L’ex comandante degli US Marshals Lenny DePaul e il giornalista investigativo Gerrard Williams, invece, vanno alla ricerca di prove in un complesso di edifici nazisti nascosto. Conclude la puntata il quarto episodio, I documenti austriaci. DePaul e Williams fanno una scoperta sensazionale in un hangar di aerei a nord della Germania. Nel frattempo, Simpson e Holland passano al setaccio un lago austriaco alla ricerca di un archivio segreto di documenti nazisti.