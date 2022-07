Hunter’s Prayer – In fuga stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità

Jonathan Mostow dirige Sam Worthington in Hunter’s Prayer – In fuga, in onda stasera 8 luglio alle 21,20 su Italia 1. Protagonista del film è Lucas, un sicario professionista, che riceve l’incarico di uccidere una giovane. Poco prima di sparare, però, ha un ripensamento, ma non sa che il suo rifiuto mette in moto un articolato ciclo di vendetta. Nel cast anche Odeya Rush e Allen Leech. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

Hunter’s Prayer – In fuga, trama e cast stasera 8 luglio 2022 su Italia 1

La trama del film di Mostow, già dietro la macchina da presa di Terminator 3 e Il mondo dei replicanti, ruota attorno a Lucas, sicario professionista. Un giorno, riceve un incarico dal miliardario Richard Addison (Allen Leech), ormai corrotto dai rapporti con la criminalità. Il suo prossimo obiettivo è una ragazzina di nome Ella (Odeya Rush), tuttavia difficile da raggiungere per qualsiasi uomo sulla Terra. Lucas è però il migliore nel suo campo ed è l’unico, secondo Addison, capace di portare a termine il compito. Esegue infatti sempre gli ordini a sangue freddo, indipendentemente dall’obiettivo, e non ha mai commesso errori.

Come previsto, Lucas raggiunge Ella ma, proprio prima di premere il grilletto, per la prima volta nella sua vita viene travolto dalle emozioni. Un innato e per lui ignoto senso di compassione lo frena, tanto che alla fine decide di risparmiare la vita della ragazza. La sua azione però non passa inosservata, tanto che molto presto un nuovo killer si mette sulle sue tracce per eliminare ogni prova. Lucas diviene così un protettore senza scrupoli, sperando di salvare Ella dagli aguzzini che la inseguono. I due iniziano così una lunga fuga in Europa sempre in lotta per la vita.

Hunter’s Prayer – In fuga, qualche curiosità sul film stasera 8 luglio 2022 su Italia 1

Protagonista del film di Mostow è dunque Sam Worthington, che con il suo personaggio ha deciso di omaggiare Robert de Niro. Il trench che indossa durante gran parte della pellicola è infatti basato sul cappotto di Travis Bickle in Taxi Driver di Martin Scorsese. Hunter’s Prayer – In fuga si svolge in giro per l’Europa, ma le riprese hanno avuto luogo solo nel Regno Unito. Set principali sono stati infatti lo Yorkshire con le città di Leeds, Helmsey e Scarborough. Inoltre Jonathan Mostow non fu la prima scelta della produzione per la regia. Giunse infatti per sostituire Phillip Noyce, che si ritirò per questioni personali così come Hailee Steinfeld, originalmente scritturata per il ruolo di Ella.