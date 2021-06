Stasera 22 giugno alle 21,20 su Italia 1 andrà in onda Hunger Games, film del 2012 tratto dal primo capitolo della saga fantasy di Suzanne Collins. La regia è affidata a Gary Ross, che ha adattato anche la sceneggiatura, mentre nei panni dei protagonisti recitano l’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth. La storia è ambientata nella nazione di Panem – in un’America post-apocalittica – costituita dalla ricca Capitol City e da 13 grandi distretti circostanti, di cui 12 ancora abitati e uno, il 13esimo, distrutto in tempi remoti a opera della capitale per via di un tentativo di ribellione. Ogni anno, come punizione per aver scatenato la rivolta, da ogni distretto vengono prelevati un ragazzo e una ragazza, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, per partecipare agli Hunger Games, una competizione nella quale i concorrenti (detti “tributi”) combattono all’ultimo sangue in un’arena. La storia del film ruota attorno alla figura di Katniss Everdeen, ragazza del Distretto 12 (il più povero) catapultata nella lotta dopo aver preso il posto della sorella minore, selezionata per i giochi. Accanto a lei ci saranno l’altro ragazzo del distretto, Peeta Mellark, e il suo mentore Haymitch. Nel cast anche Woody Harrelson, Donald Sutherland, Elizabeth Banks e la rockstar Lenny Kravitz. Ecco cinque curiosità sul film che potrebbero esservi sfuggite.

Cinque curiosità su Hunger Games in onda stasera su Italia 1

Hunger Games: l’origine di Panem

Lo Stato immaginario in cui è ambientato il film si chiama Panem. Il nome deriva dall’espressione latina “Panem et Circenses” (Pane e spettacoli), usata da esponenti dell’antica Roma per indicare le aspirazioni della plebe, focalizzate esclusivamente su cibo e attrazioni ludiche e, per estensione, una strategia politica che mirava a mantenere sempre saldo il consenso popolare.

Hunger Games: un’America post-apocalittica

Panem si trova in un Nord America post-apocalittico, la cui massa terrestre è stata ridotta dall’innalzamento del livello del mare. Secondo attente analisi, si può dedurre che Capitol City si trovi nelle Montagne Rocciose, forse in Colorado, mentre la città del Distretto 12 dove è cresciuta la protagonista Katniss dovrebbe essere individuata da qualche parte nei Monti Appalachi, forse nel Kentucky o nel West Virginia.

Hunger Games: il compenso di Jennifer Lawrence

Per recitare nel film, l’attrice Jennifer Lawrence ha ricevuto un compenso pari a 500 mila dollari. La giovane star non era sicura che il ruolo avesse potuto giovare alla sua carriera. Accettare fu una mossa vincente, tanto che per il sequel Hunger Games – La ragazza di fuoco dell’anno successivo ricevette un compenso di 10 milioni di dollari, ossia venti volte in più rispetto al primo capitolo.

Hunger Games: la rivincita di una ‘piccola’ casa di produzione

Il film costituisce il primo caso di un prodotto non realizzato dai “big six” di Hollywood (Twentieth Century Fox, Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, Warner Brothers, Columbia Pictures o Universal Pictures) a sfondare il muro dei 400 milioni di dollari al box office. Secondo i dati ufficiali, infatti, il film prodotto da Lionsgate ha totalizzato 691 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di “soli” 78 milioni.

Hunger Games: il ruolo di Lenny Kravitz

La star Lenny Kravitz interpreta nel film lo stilista Cinna, responsabile del look di Katniss in tutte le sue apparizioni pubbliche prima del grande evento. Il cantante ha ottenuto la parte senza nemmeno doversi sottoporre a un provino, in quanto a convincere il regista Gary Ross era stata una sua precedente performance in Precious.