Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 1, cosa sapere sul film in onda stasera 6 luglio 2021 su Italia1

Stasera alle 21,20 su Italia1 andrà in onda Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 1, primo atto dell’ultimo capitolo della saga fantasy tratta dai romanzi di Suzanne Collins. Nel cast tornano Jennifer Lawrence nei panni di Katniss Everdeen e Josh Hutcherson in quelli di Peeta Mellark, oltre a Donald Sutherland e Woody Harrelson, cui si aggiungono le new entry Julianne Moore e Natalie Dormer. La regia è anche questa volta affidata a Francis Lawrence.

Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 1, la trama

Il film prende avvio immediatamente dopo la fine del secondo capitolo, La ragazza di fuoco (qui trama e curiosità). I 75esimi Hunger Games sono terminati: la resistenza è riuscita a prelevare Katniss e alcuni concorrenti dall’arena, portandoli nel distretto 13 a lungo creduto distrutto. Peeta, tuttavia, non è tra questi.

Suo malgrado, Katniss è diventata paladina della ribellione e la sua immagine viene usata per convincere tutti gli altri a unirsi nella guerra contro la capitale e il presidente Snow. La sua audacia, però, viene messa a dura prova quando il presidente Snow usa Peeta, sottoposto a indicibili torture, come difensore degli ideali e dei valori della sua dittatura nella capitale. Sarà solo grazie all’aiuto della resistenza e del suo grande amico Gale (Liam Hemsworth) che Katniss riuscirà a ideare un piano per liberare il suo amato.

Ecco cinque curiosità sul film Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 1 in onda stasera 6 luglio 2021 su Italia 1

1. Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 1. La morte di Philip Seymour Hoffman

Una settimana prima della fine delle riprese del film, l’attore Philip Seymour Hoffman morì a 46 anni nel suo appartamento a New York per overdose da stupefacenti. L’uomo, che in questo film veste i panni del primo stratega Plutarch, aveva vinto il premio Oscar nel 2006 come Miglior attore protagonista nel film Truman Capote – A sangue freddo. Dopo la sua scomparsa, Francis Lawrence e tutta la troupe hanno deciso di dedicargli sia questo capitolo che il suo sequel, Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 2.

2. Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 1. Effie e le differenze con il libro

Sebbene a livello cinematografico la storia sia stata spezzata in due capitoli, in libreria costituisce la trama di un unico volume, titolato appunto Il canto della rivolta (Mockingjay in originale). Nel libro, il personaggio di Effie (qui interpretato da Elizabeth Banks) compare solo nelle ultime pagine, mentre nel film ha un ruolo più importante. La richiesta è giunta direttamente dall’autrice della saga letteraria, colpita dall’interpretazione di Banks nei precedenti capitoli.

3. Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 1. Jennifer Lawrence e la repulsione per il canto

Nel corso del film, la protagonista Katniss canta una brevissima canzone che verrà poi usata dalla resistenza come motivo musicale della rivolta. Il singolo, cantato interamente dall’attrice protagonista Jennifer Lawrence, è balzato subito in vetta alla classifica mondiale di iTunes. L’attrice, tuttavia, non ha mai amato particolarmente cantare, tanto da dichiarare di aver odiato quella parte del film.

4. Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 1. Le interpretazioni di Natalie Dormer

In questo terzo capitolo, al cast si è unita anche Natalie Dormer (nota per aver prestato il volto a Margaery Tyrell nella serie televisiva Il Trono di Spade) che interpreta Cressida. La ragazza nel 20 per cento delle sue scene, ha preso spunto dalle movenze e dai comportamenti del regista Frances Lawrence. Ha dichiarato in alcune interviste infatti che, siccome doveva misurarsi nell’impersonare proprio una cineasta, ha prestato attenzione a ogni dettaglio della vita di Lawrence, riportandolo nel suo personaggio.

5. Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 1. Gli incassi inferiori al predecessore

Realizzato con un budget vicino ai 125 milioni di dollari, il film ne ha incassati a livello internazionale ben 755, di cui solo 337 negli Stati Uniti. Sebbene si parli di cifre considerevoli, esse sono decisamente inferiori rispetto al precedente capitolo, La ragazza di fuoco, capace di superare i 400 milioni di dollari di incassi in patria e gli 865 in tutto il mondo.