Human Knowledge Lab di Joule: candidature aperte fino al 25 maggio

Sono aperte fino al 25 maggio le candidature per partecipare a Human Knowledge Lab di Joule, la scuola di Eni per l’impresa. Quest’anno l’edizione si terrà dall’11 al 17 luglio, a Venezia, presso gli spazi dell’Università Cà Foscari. HK Lab è il programma di Idea Validation di Joule, la scuola di Eni per l’impresa, un percorso itinerante e tematico dedicato a team costituiti da almeno due persone. HK Lab prevede un impegno di sette giorni full-time in presenza, con un approccio coinvolgente in cui si alternano teoria e pratica. Durante il percorso si avvicendano i contributi di startupper, expert interni Eni ed esperti provenienti dall’ecosistema innovativo, da Business School e contesti accademici di eccellenza. I partecipanti hanno a disposizione tutor e coach a supporto del processo di crescita e sviluppo individuale. I gruppi di lavoro selezionati per la fase finale di HK Lab potranno ottenere percorsi di incubazione con il PoliHub, pacchetti personalizzati tramite Energizer, Open Badge Joule che certifica le competenze in ambito imprenditorialità sostenibile per tutti i partecipanti. Il programma di Idea Validation di questa edizione avrà come focus le applicazioni tecnologiche e/o digitali nell’ambito della mobilità sostenibile, e logistica, decarbonizzazione, economia circolare e lotta al cambiamento climatico. È possibile candidarsi attraverso la piattaforma di candidatura a questo link.