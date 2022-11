Human, Giorgia Meloni leader più apprezzata sui social: Conte secondo

Secondo un sondaggio eseguito da Human/Spin Factor il leader politico più apprezzato sui social dagli italiani è Giorgia Meloni seguito da Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Ancora a fondo invece il leader del PD Enrico Letta, che si piazza in ultima posizione.

Il risultato di Giorgia Meloni secondo Human

Giorgia Meloni vince ancora. La Meloni ha vinto le elezioni e formato un nuovo governo ma secondo Human sarebbe anche il leader preferito dagli italiani suo social. Un altro successo per lei e il suo partito deriva dai sondaggi politici, tanto che Fratelli d’Italia è già al circa 30% e non sembra che voglia diminuire. Secondo l’analisi del sentiment realizzata da Human, che analizza i canali social dei principali leader italiani e le conversazioni su Facebook, Twitter e Instagram in merito al nuovo governo e ai temi di maggiore interesse, la presidente del Consiglio ha una percentuale che arriva al 65,43% dei commenti positivi, risultando la più apprezzata sui social network.

Insomma, un vero e proprio successo a 360 gradi per la Meloni e per il Centrodestra in generale che dopo alcuni malumori iniziali sembra aver ritrovato la sua compattezza.

La posizione degli altri leader nella speciale classifica

Dietro alla leader di Fratelli d’Italia si posiziona il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte al 62,28% di sentiment positivo. Terzo sul podio il leader della Lega, neoministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, con il 59,94%. Segue poi il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, con il 58,02% di commenti positivi, piazzandosi davanti al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al 57,65%.

Penultimo tra i leader politici c’è Carlo Calenda, segretario di Azione e volto del Terzo polo, 54,11% di sentiment positivo. In ultima posizione e unico in assoluto ad avere più commenti negativi che positivi è Enrico Letta: il segretario uscente del Partito Democratico totalizza il 48,91% di sentiment positivo. Nella classifica è stato escluso Mario Draghi che fino a poco tempo fa era il leader più apprezzato secondo i dati raccolti da Human.