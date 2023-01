Hulk Hogan sta male: «Non sente più le gambe»

Nel mondo del wrestling i fan e gli addetti ai lavori sono in ansia per le condizioni di salute di una delle leggende del ring. Si parla di Terry Eugene Bollea, meglio conosciuto come Hulk Hogan, pluripremiato campione degli anni ’80 e ’90, alle prese con problemi fisici abbastanza seri. Sembra che il wrestler, oggi 69enne, non senta più le gambe. Lo ha svelato l’ex collega e avversario Kurt Angle, molto legato a Hogan, durante un podcast in cui ha ripercorso una conversazione tra i due di poche settimane fa. A metà gennaio, infatti, si sono incontrati a Filadelfia per le celebrazioni del 30esimo anniversario della WWE Raw. Angle ha rivelato: «Gli sono stati tagliati i nervi della parte inferiore del corpo. Ora non la sente più, quindi deve usare il bastone per camminare».

Angle: «Hulk divorato dal wrestling»

Con grande amarezza, Kurt Angle, celebre volto del ring soprattutto negli anni a cavallo tra i ’90 e i 2000, ha svelato le drammatiche condizioni di salute del collega: «Hogan è stato nuovamente operato alla schiena. Gli sono stati tagliati i nervi della parte inferiore del corpo. Ora non la sente più, quindi deve usare il bastone per camminare. Pensavo che usasse il bastone perché aveva dolore alla schiena ma non ha alcun dolore, non sente nulla. Mi dispiace davvero per Hulk. Ha messo il suo cuore e la sua anima in questo business, che però se lo è divorato».

Hulk Hogan è stato operato 25 volte per i danni sul ring

«Hogan è il nome e il volto dell’azienda. È il ragazzo che ha rivoluzionato il wrestling professionistico», ha proseguito poi Kurt Angle, andando a sottolineare, se ce ne fosse bisogno, l’impatto che Hulk ha avuto su questo mix di sport e spettacolo. A fare da contraltare è, però, l’impatto che il wrestling ha avuto su di lui. Ben 25 le operazioni chirurgiche subite per i danni provocati sul ring. L’emblema è l’essere passata da essere alto quasi due metri ad aver perso 8 centimetri dopo diversi interventi alla schiena. Lo stesso Hogan due anni fa aveva parlato delle sue condizioni: «Ora le mie ginocchia sono finte, i fianchi sono finti, la schiena è piena di metallo, così come parte della mia faccia».