Hugh Grant contro Boris Johnson: l’attore alla marcia anti-governo

Ancora una volta, sarà Hugh Grant contro Boris Johnson. Non si tratta di un fantasioso match di boxe, ma dell’ennesimo attacco pubblico e plateale del celebre attore al premier britannico. Dopo averlo aspramente criticato in passato ed essersi schierato contro la Brexit, la star inglese di film come Notting Hill e Quattro matrimoni e un funerale sarà presente alla marcia in programma domani, 19 febbraio, a Londra. L’obiettivo della manifestazione è proprio di protestare contro Boris Johnson, criticassimo primo ministro della Gran Bretagna, finito sul banco degli imputati per la gestione della pandemia e del Paese.

Hugh Grant sarà al fianco degli attivisti

L’attore non ha scritto nulla, ma su Twitter ha rilanciato l’annuncio della protesta. Solo due emoticon per descriverlo: la mano chiusa a pugno al fianco di un indice che indica il post. Per Hugh Grant, però, non sarà la prima esternazione pubblica contro Boris Johnson. Già ai tempi dell’elezione nel 2019 aveva parlato di «catastrofe» e di Paese «finito» proprio a causa dell’ascesa del nuovo primo ministro. La star 61enne non si è mai risparmiato su Twitter, passando da frasi come «Sei solo un giocattolo di gomma» ai recenti re-tweet di molti utenti con hashtag #JohnsonOut.

Le proteste contro Boris Johnson

Ormai da settimane il primo ministro Boris Johnson convive con la pioggia di critiche che quotidianamente parte del popolo britannico gli riserva. L’evento di sabato 19 febbraio a Londra è stato organizzato dagli attivisti di Take back Democracy, che da tempo hanno preso di mira il governo. Il messaggio scritto per annunciare la manifestazione è emblematico di ciò che chiedono: «Non abbiamo mai visto più aziende fallire, più persone in povertà, un così grande divario tra ricchi e poveri, o una tale corruzione nel nostro governo. Serve un cambiamento, e comincia sabato». Le polemiche su Boris Johnson sono svariate e si sono acuite dopo gli ormai celebri party di Downing Street in pieno lockdown.