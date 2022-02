Hu, chi è? Età, biografia e vero nome

Non nuova al Festival di Sanremo, la cantautrice, musicista e produttrice Hu si appresta a tornare sul palco dell’Ariston per interpretare, in coppia con Highsnob, il brano Abbi cura di te: vediamo chi è, qual è il suo vero nome e quali sono state le sue esperienze nel mondo della musica.

Chi è Hu

All’anagrafe Federica Ferracuti, l’artista ha dichiarato di aver scelto questo pseudonimo perché richiama l’omonima divinità egizia che rappresenta il pensiero e la parola. Nata nel 1994 a Fermo e sin da piccola appassionata del campo musicale, già durante l’adolescenza si è dedicata allo studio della chitarra e delle melodie jazz per poi concentrarsi sulla composizione autoriale e sul suono del pianoforte. Durante l’inizio della sua carriera ha composto canzoni pubblicitarie per diversi marchi, tra cui Lamborghini e Jägermeister, e per la collezione estiva 2018 di Chiara Ferragni.

Ha quindi deciso di dedicarsi allo studio e alla composizione dei testi diventando un’artista a tuttotondo che cura la totalità degli aspetti dei suoi brani. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo album, che le ha concesso un primo assaggio di popolarità, ma è dall’estate 2020, con la firma del singolo Neon, che il suo nome è cominciato a comparire sempre più spesso nell’industria discografica italiana.

Chi è Hu: il duetto con Highsnob

Ciò ha anticipato l’ingresso nell’etichetta Warner e la partecipazione ad AmaSanremo con il brano Occhi Niagara. Un format che le ha permesso di partecipare come nuova proposta all’edizione 2021 del Festival della Musica Italiana. Non avendo vinto, la cantante ha deciso di riprovarci tra i big in coppia con Highsnob.

“Ci siamo conosciuti dopo la mia partecipazione a Sanremo Giovani, lui mi ha scritto su Instagram perché gli era piaciuta la mia canzone e ci siamo scambiati l’augurio di rivederci. Poi l’incontro qualche mese dopo e ad agosto è arrivata la prima bozza della canzone, come l’ho letta è stato un terremoto“, ha raccontato a proposito del duetto.