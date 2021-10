House of the Dragon: il trailer del primo spin off di Game of Thrones

Fuoco e sangue. Draghi leggendari. Una dinastia al potere. Si presenta così House of the Dragon, primo spin off ufficiale di Game of Thrones. HBO, azienda di produzione televisiva americana già alla guida dell’acclamata serie di George Martin, ha da poco rilasciato il primo trailer del nuovo progetto, in uscita nel 2022. In Italia, la serie arriverà su Sky e Now Tv. Dopo il contestatissimo finale dell’ottava stagione di Game of Thrones è dunque tempo di tornare a Westeros.

House of the Dragon, trama e cast dello spin off di Game of Thrones

«I sogni non ci hanno reso re. Lo hanno fatto i draghi». Ideata dallo stesso autore dei libri Cronache del ghiaccio e del fuoco George Martin assieme a Ryan J. Condal (regista assieme a Miguel Sapochnik, già alla guida di Game of Thrones), House of the Dragon sarà ambientata ben 200 anni prima degli eventi di Jon Snow, Daenerys Targaryen e Tyrion Lannister. Ripercorrerà infatti le vicende che hanno condotto al rovinoso e tremendo crollo della dinastia Targaryen, gli albini proprietari dei draghi.

La storia seguirà il romanzo Fire & Blood e, nel primo teaser, è possibile riconoscere facilmente alcuni dei protagonisti più attesi. Ci sono infatti Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith in quelli del principe Daemon e Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, la figlia del Primo Cavaliere del Re, Otto Hightower (Rhys Ifans).

Assieme al primo trailer, HBO ha anche fornito ulteriori informazioni sul cast. Vedremo infatti Wil Johnson nei panni di Ser Vaemond Velaryon, il fratello minore di Coryls Velaryon e comandante della marina. John MacMillan interpreterà Ser Laenor Velaryon, figlio di Rhaenys Targaryen, Savannah Steyn sarà Lady Laena Velayron e Theo Nate vestirà i panni di Ser Laenor Velaryon.

Game of Thrones, la serie più premiata di sempre

House of the Dragon giunge quindi a due anni dalla conclusione delle avventure con protagonisti Kit Harington ed Emilia Clarke, cercando di fare luce su eventi spesso accennati nella serie ma mai affrontati di petto. Si tratta del primo di numerosi spin off già accennati da HBO. La casa americana ha infatti annunciato di essere al lavoro su una potenziale serie incentrata sulla ribellione di Robert Baratheon e Ned Stark (Sean Bean) che funge da antefatto della serie principale, oltre a due serie animate. Non è detto che tutti i progetti vedano la luce: lo scorso anno infatti HBO ha deciso di cancellarne uno ambientato 5000 anni prima della serie e con protagonista Naomi Watts.

Game of Thrones, nell’arco delle sue otto stagioni, ha vinto 59 Emmy Awards su un totale di 160 nomination, divenendo la serie televisiva più riconosciuta di sempre dall’Academy of Television Arts & Sciences.