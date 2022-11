House of the Dragon, Pompei ha ispirato gli affreschi della Fortezza Rossa nella serie

L’erotismo e Il Trono di Spade hanno costituito sin da subito un connubio stretto e vincente. La serie HBO tratta dai romanzi di George Martin ha visto la presenza di scene dal sesso esplicito sin dal primo episodio dell’ormai lontano 2010. Non sorprende che lo spin-off House of the Dragon, campione di ascolti nei mesi scorsi, abbia seguito lo stesso filone, seppure in modo più velato. La sessualità è presente sullo schermo in molte scene grazie a piccoli ma importanti dettagli di sceneggiatura, che si legano indirettamente all’Italia. Un occhio attento può notare nelle stanze di Viserys Targaryen e sua moglie Aemma scene erotiche sui muri della Fortezza Rossa. Per realizzarli, lo sceneggiatore Rohan Harris, già coinvolto nei film La favorita e Macbeth, ha detto di essersi ispirato infatti alle pitture parietali di Pompei.

In quali scene di House of the Dragon si vedono gli affreschi ispirati a Pompei

I dettagli in questione sono visibili solo grazie a un occhio attento all’ambiente che ospita i principali eventi della serie. Gli affreschi erotici si trovano infatti nelle stanze private di re Viserys Targaryen e di sua moglie Aemma già nel primo controverso episodio. Quando per la regina giunge il momento del parto che aprirà le vicende della serie, si stende su un letto addossato a una parte dipinta. Sopra la sua testa è possibile vedere numerosi corpi nudi in atteggiamenti sessualmente espliciti che comprendono non soltanto uomini e donne ma persino draghi. «La pornografia è sparsa sui vari muri della Fortezza Rossa», ha detto lo sceneggiatore Rohan Harris ad Artnet News. «Mi è stato chiesto di realizzare scene erotiche che includessero le creature fantastiche della serie». Le stesse immagini appaiono nel quinto episodio quando la neo regina Alicent Hightower interroga una guardia reale e spesso nelle stanze da letto.

«L’atmosfera generale doveva avere uno stampo medievale», ha proseguito Harris. Poiché, come sottolinea lo stesso artista, non esistono dipinti simili dell’epoca, si è dovuti ricorrere ad altro. Nello specifico, all’arte parietale dell’antica Pompei. La città vittima del Vesuvio nel 79 d.C. ne conteneva numerosi, tra cui alcuni così scabrosi da restare nascosti al pubblico per decenni. La loro combinazione con le ceramiche greche e romane dipinte ha dato vita al risultato finale. «Solo così ho trovato uno stile credibile per l’ambientazione di House of the Dragon». Per realizzare gli affreschi, Harris ha prima spalmato intonaco su diversi pannelli dove ha poi disegnato con il gesso le figure. Ha poi dipinto il tutto con vernici a base d’acqua. Ha eseguito poi una speciale tecnica di invecchiamento prima di posizionarli sul set.

Dal Vallo di Adriano a Cartagine, così gli antichi ispirano Il Trono di Spade

I riferimenti alla pittura parietale di Pompei rappresentano solo uno dei legami de Il Trono di Spade con l’antichità. In numerose interviste, l’autore dei romanzi Le cronache del ghiaccio e del fuoco George Martin ha ricordato come si sia ispirato per numerose parti della narrazione ai popoli antichi. La Barriera che divide nella trama il regno di Grande Inverno dal popolo dei Bruti ricorda molto da vicino il celebre Vallo di Adriano che l’omonimo imperatore romano costruì per proteggere la Britannia romana dai Pitti. L’antica Cartagine è visibile nella cultura sibarita e nella religione politeista di Valyria, civiltà fantastica di Westeros che ha dato origine ai draghi. La Fortezza Rossa di Approdo del Re invece richiama architetture spagnole e bizantine all’esterno e il regno dei Tudor in Inghilterra all’interno.