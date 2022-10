House of the Dragon, finale di stagione: trama, cast e dove vederlo

Cala il sipario. Oggi 24 ottobre è disponibile, seppur solo in lingua originale, il finale di stagione di House of the Dragon, prequel de Il Trono di Spade. Nella notte appena trascorsa è infatti andato in onda il decimo e ultimo episodio della prima stagione, disponibile su Sky anche in streaming e on the demand. Stasera 24 ottobre, alle 21.15 su Sky Atlantic, spazio invece alla nona puntata in italiano. La trama vedrà concretizzarsi lo scontro fra Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) e la famiglia Hightower, che ha messo sul trono il giovane Aegon II. Polemiche intanto negli Usa per il leak pirata, che ha reso disponibile l’episodio con 48 ore di anticipo. «Rovinata l’esperienza dei fan», ha commentato HBO, produttrice dello show. Attenzione: Spoiler per chi non ha visto ancora la nona puntata della serie.

House of the Dragon, trama e cast del finale di stagione disponibile su Sky

La trama dell’ultima puntata, dal titolo La regina nera, prenderà avvio dal finale del nono episodio. Rhaenys (Eve Best), cugina del defunto re Viserys (Paddy Considine), è fuggita dalla Fortezza Rossa di Approdo del re, irrompendo durante l’incoronazione di Aegon II. Alicent Hightower (Olivia Cooke) ha infatti frainteso le ultime parole di suo marito, che le aveva rivelato parte della profezia nota solo ai re. La regina ha confuso il conquistatore Aegon Targaryen – destinato a salvare il mondo in futuro – con il figlio primogenito, credendo così che il sovrano avesse cambiato idea sul suo successore. Soppiantata così l’erede al trono ufficiale Rhaenyra (Emma D’Arcy), figlia di Viserys, già mal vista a corte.

Nel trailer del finale di stagione, Rhaenys raggiunge proprio Rhaenyra e suo marito Daemon (Matt Smith) a Roccia del Drago, rivelandole quanto accaduto. È così che avrà inizio la “Danza dei Draghi”, guerra fratricida che porterà la famiglia Targaryen al declino e i draghi all’estinzione. Intanto, Rhaenyra può contare anche su nuovi e inattesi alleati. Le sono fedeli Ser Harrold Westerling (Graham McTavish), lord comandante della guardia reale, e Ser Erryk Cargyll (Elliott Tittensor), gemello di Arryk, che per anni ha difeso re Viserys. A corte invece Alicent e suo padre Otto (Rhys Ifans) sono ormai ai ferri corti e in completo disaccordo sulla strategia da adottare contro le pretese di Rhaenyra.

House of the Dragon, in Usa l’episodio era online già due giorni fa

L’uscita del nuovo episodio giunge, per lo meno negli States, con una lunga scia di polemiche. Già 48 ore fa infatti un attacco hacker aveva pubblicato la puntata sulla Rete, che per mantenere intatti i colpi di scena non era stata anticipata nemmeno alla stampa. «Sembra che abbia avuto origine da un partner di distribuzione in Europa», ha dichiarato HBO in una nota, preannunciando seri provvedimenti. «Siamo delusi del fatto che questa azione illegale abbia interrotto l’esperienza di visione dei fan fedeli a House of the Dragon». Eppure non si tratta di una prima volta. Nel 2017 anche un episodio de Il Trono di Spade era finito accidentalmente online prima della messa in onda. Allora l’emittente attribuì la fuga di notizie a un fornitore terzo. Intanto per farsi perdonare, la stessa azienda ha pubblicato sui social alcune immagini ufficiali dell’ultima puntata.