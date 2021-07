Il primo trailer di House of Gucci, il film di Ridley Scott – scritto da Roberto Bentivenga – con Lady Gaga, Adam Driver e un irriconoscibile Jared Leto, è stato rilasciato oggi 30 luglio da Mgm Studios, e nella sua versione italiana da Eagle Pictures. La pellicola racconta la tragica storia di Maurizio Gucci, nipote del fondatore e presidente della casa di moda dal 1983 al 1993, assassinato a Milano nel 1995 sotto lo stabile di via Palestro in cui c’era il suo studio. Per il suo omicidio furono arrestati in cinque: Benedetto Ceraulo, che sparò, la mandante Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio, e tre collaboratori.

Proprio attorno alla figura di Reggiani, interpretata da Lady Gaga, gira tutto il film. Una storia di amore, sangue, tradimenti e soldi, che promette di essere tra le più importanti uscite dell’anno. Nel cast ci sono anche Salma Hayek, Jeremy Irons e Al Pacino. Nelle sale Usa il 24 novembre, il 3 dicembre in Italia.