Dormire in cielo

Pranzare e dormire a più di 500 metri da terra e nel lusso. Dal 19 giugno questa esperienza è possibile. A Shanghai, nel cuore di Lujiazui – il quartiere finanziario della città – è stato inaugurato il J Hotel della catena Leading Hotel of the World, società cinese a maggioranza statale (in Italia, tra gli altri, fanno parte della stessa catena il Grand Hotel et de Milan o il Capri Tiberio Palace). L’hotel occupa dall’84esimo al 120esimo piano della Shanghai Tower che con i suoi 128 piani e 632 metri è il grattacielo più alto della Cina e il secondo grattacielo più alto al mondo dopo il Burj Khalifa (828 metri) di Dubai.

Piscina e ristorante all’88esimo e 120esimo piano

L’hotel offre 165 tra stanze e suite lussuose. Per il design non si è badato a spese: lacche, smalti, metalli, cristalli e mosaici caratterizzano gli interni curati da designer di grido. Il ristorante si trova al 120esimo piano, mentre la piscina all’88esimo e sono, comprensibilmente, le maggiori attrazioni della struttura. L’albergo naturalmente è dotato di spa Reiki e centro fitness che si trovano all’84esimo e all’85esimo piano.

La suite più cara costa 8.500 euro a notte

Le tariffe base sono alte, ma non esose. Una camera doppia costa infatti 400 euro a notte. Diverso il discorso per chi vuole godere del lusso a svariate stelle che offre l’albergo. Per esempio pernottare nella suite più elegante con tanto di candelabri in cristallo e sauna privata costa 8.500 a notte. Un costo vertiginoso, certo. Ma che non compete certo con le tariffe delle suite più care al mondo che vede ai primi tre posti la Nobu Villa al Nobu Hotel al Caesar’s Palace di Las Vegas (con tariffe che raggiungono i 32 mila euro a notte); la suite The Penthouse al Setai di Miami (37.780 euro a notte); e la suite Villa Dubai al Bvlgari Resort & Residence di Dubai (38.430 euro a notte).