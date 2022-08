Hotel, gli oggetti più rubati: la classifica dagli asciugamani alle tende

Cosa sparisce di più dagli hotel? Un sondaggio condotto dal sito lastminute.com ha svelato il mistero, scoprendo gli oggetti rubati che un turista su 10 prende in prestito per sempre dall’hotel in cui è stato. Ogni anno, secondo le stime, un hotel perde merce per un valore di 5.500 euro, ma una struttura di lusso può arrivare a perdere – in valore – fino a 20mila euro. Una spesa insostenibile per i gestori, ma anche un rischio inutile. Infatti, per gli oggetti rubati si rischia fino a 3 anni di carcere e la denuncia per furto.

Hotel, quali sono gli oggetti più rubati: la classifica

Negli hotel quali sono gli oggetti più rubati? L’asciugamano è forse l’esempio più noto, ma anche i prodotti di bellezza, le stoviglie e le posate non sono da meno. A seguire, chi ci prova riempie la valigia di pantofole, accapatoio, telecomando – o pile del telecomando se servono altrove – cuscini, materassi e persino coperte e tende. C’è anche un 17% che ha tentato di portarsi via l’appendiabiti e chi l’asciugacapelli, il bollitore e la lampadina.

Il 69% degli inglesi ammette di portarsi via la Bibbia, mentre ci sono le stanze con i libri dove qualche volume tende a sparire. Anche le piante e delle opere d’arte originali trovano spazio in valigia senza troppi rimpianti. Il mini bar è preso d’assalto senza informare la reception e pagare quanto dovuto. Anche delle cornici particolari spariscono con destrezza.

Su 500 hotel, i furti sono la regola

I risultati del sondaggio sono impietosi. Una persona su 10 è convinta di poter prendere letteralmente qualsiasi cosa e i furti sono la regola, non l’eccezione, soprattutto se si tratta di piccoli oggetti di uso comune.

C’è chi dichiara apertamente nel sondaggio di aver tolto qualcosa in dotazione, pensando di poterla prendere. In realtà, oltre al kit di cortesia, non si è autorizzati a prendere altro!