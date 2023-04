Hotel Mandarin, rubato orologio da 3 mila euro alla parrucchiera di Ilary Blasi

Disavventura per Alessia Solidani, parrucchiera di Ilary Blasi, le è stato rubato un orologio da 3 mila euro all’interno dell’Hotel Mandarin.

Il furto alla parrucchiera di Ilary Blasi

Disavventura per la parrucchiera di Ilary Blasi all’Hotel Mandarin. Alessia Solidani, questo il nome della hair stylist, ha depositato il prezioso orologio Cartier da 3mila euro nella stanza dove alloggiava. Al rientro in camera l’orologio è sparito. La Solidani è una celebrità conosciuta come la storica parrucchiera dei vip, fidata assistente e amica da oltre vent’anni di Ilary Blasi. La donna nel pomeriggio di martedì 25 aprile ha denunciato il furto alla polizia. Stando a una prima ricostruzione degli agenti, l’hair stylist e moglie dell’imprenditore Ettore Pinaroli avrebbe depositato l’orologio incustodito nella camera dell’Hotel Mandarin mentre era impegnata a seguire la showgirl durante le registrazioni della puntata del reality «Isola dei famosi» andata in onda lunedì 24 aprile.

L’indiscrezione di Selvaggia Lucarelli

Sul caso è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che su Instagram ha postato una conversazione avvenuta con una «fonte misteriosa» un dipendente dell’Hotel Mandarin: «Oggi è successa una vicenda molto divertente. Lavoro in un hotel in centro, in questo periodo per 2 giorni a settimana è ospite Ilary Blasi. Oggi dopo il servizio del pranzo è circolata voce che ci fosse la polizia in struttura per un furto avvenuto in una camera. In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei era a Cologno a girare l’Isola dei Famosi. Non ho idea se veramente le è stato sottratto o lei lo abbia dimenticato da qualche parte però ho risolto molto pensando che il karma non perdona». Poco dopo Lucarelli ha pubblicato un’altra storia che smentisce il messaggio spiegando: «L’ufficio stampa mi dice che l’orologio era di un’assistente che dorme in camera di Ilary e che alla fine l’orologio è stato ritrovato in valigia. Non è stato Totti» Ovviamente, la Lucarelli ha scherzato sulla vicenda del divorzio Totti-Blasi.