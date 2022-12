Dal Ritz di Parigi al Watergate di Washington, 10 hotel che hanno fatto la storia

C’è chi sceglie un albergo in base al costo e al rapporto qualità-prezzo, e chi opta per la vicinanza a aeroporti o stazioni. C’è però anche chi non resiste al fascino della storia. Molti alberghi di lusso devono infatti la loro fama a un particolare evento che li ha visti protagonisti o a celebrità che vi hanno alloggiato. La Cnn ha stilato una classifica di 10 hotel in giro per il mondo in grado di fare dimenticare persino l’Overlook Hotel di Shining. I prezzi si riferiscono alla notte fra 24 e 25 dicembre.

Dieci hotel di lusso che hanno fatto la storia

1. L’Hotel Chelsea e la morte di Nancy Spungen

La stanza d’albergo 1408 del Dolphin Hotel è celebre al cinema come nella letteratura per portare gli incubi nella vita dei suoi ospiti. Anche l’Hotel Chelsea di New York, situato al 222, 23rd Street West, Manhattan, tra la Seven e l’Eight Avenue, deve la sua fama a un evento tragico che si consumò in una camera, la numero 100. Anche se in questo caso l’elemento soprannaturale non c’entra nulla. Qui infatti trovò la morte Nancy Spungen, storica fidanzata del bassista dei Sex Pistols Sid Vicious, in seguito accusato del suo omicidio. Da allora è stata per anni meta di pellegrinaggio dei fan. Fra i suoi ospiti illustri anche Janis Joplin. Per Natale è possibile prenotare una camera al prezzo di 425 dollari a persona.

Janis Joplin in front of the Hotel Chelsea in New York City, March 1969. © The David Gahr Estate pic.twitter.com/elFfRkbZ3T — History In Pictures (@HistoryInPics) December 31, 2014

2. Cliveden House & Spa e lo scandalo Profumo negli Anni ‘60

Un altro albergo che deve la sua fama a un preciso evento storico è il Cliveden House & Spa nel Berkshire, nel Regno Unito. Hotel a cinque stelle, sorge su un’area di circa 150 ettari del British National Trust. Qui però ebbe luogo l’evento scatenante del celebre affare Prufumo che nel 1963 sconvolse l’Inghilterra. Il segretario di Stato per la guerra John Profumo infatti intrecciò una relazione con la modella 19enne Christine Keeler che si diceva avesse legami con una spia sovietica. La struttura offre una proposta per Natale da 1580 sterline (circa 1800 euro) a notte per due persone.

3. Il Watergate Hotel e la fine di Nixon

Non necessita di presentazioni invece il Watergate Hotel di Washington, legato allo scandalo del 1972 che portò prima all’impeachment e poi alle dimissioni dell’allora presidente Richard Nixon. La stanza dove ebbe origine il tutto è stata rinnovata cinque anni fa dalla costumista della serie Scandal Lyn Paolo divenendo un omaggio agli Anni 70. Per la notte di Natale i prezzi sono di 325 dollari a persona.

4. Casa Malca, in Messico la residenza sul mare di Escobar

Il 2 dicembre del 1993 Pablo Escobar, signore della droga colombiana e tra i principali narcotrafficanti della storia, veniva ucciso nella sua Medellin. Per anni però si rifugiò a Casa Malca, una villa sul mare a Tulum, in Messico, dove oggi sorge un albergo di lusso. I muri blindati a prova di proiettile ormai sono scomparsi, ma restano tappeti persiani e spazi per la meditazione fra 71 suite e stanze sulla spiaggia. Sempre per la notte di Natale i prezzi partono da 720 dollari a coppia.

5. Il Ritz di Parigi e il ricordo di Lady D

I nazisti lo occuparono per anni durante la Seconda Guerra mondiale, tanto che vi si stabilì anche il generale Hermann Goering, luogotenente di Hitler. Prima del conflitto vi aveva vissuto la stilista Coco Chanel, mentre nel Dopoguerra vi alloggiò secondo la leggenda persino Ernest Hemingway. Stiamo parlando del Ritz Hotel di Parigi, dove si dice che il sovrano del Regno Unito Edoardo VII sia rimasto incastrato in una vasca da bagno con la sua amante. Il legame con la corona inglese torna con Lady Diana. Nel 1979 la proprietà dell’albergo passò infatti a Mohamed Al Fayed, padre di Dody. Nella sua suite il 31 agosto 1997 la principessa consumò la sua ultima cena prima di imboccare il tunnel di Pont de l’Alma. Il prezzo per il 25 dicembre è di 2300 euro a persona.

6. Europa Hotel e i Troubles nordirlandesi

Oltre 30 bombardamenti in circa un quarto di secolo. È il triste primato dell’Europa Hotel di Belfast, che nel 2021 ha celebrato i suoi primi 50 anni di vita. Aprì infatti al culmine del conflitto nordirlandese passato alla storia come The Troubles fra cattolici e protestanti. Sul finire degli Anni 90, l’allora presidente Usa Bill Clinton e sua moglie Hillary vi alloggiarono per incoraggiare il processo di pace. Il loro passaggio è testimoniato da una suite che porta il loro nome. Il prezzo parte da 168 euro a persona.

7. Chateau Marmont, l’ultimo pernottamento di John Belushi

I fan del rock e del blues conoscono benissimo lo Chateau Marmont di Los Angeles. Qui nel 1982 morì per overdose il grande John Belushi, storico volto dei Blues Brothers assieme a Dan Ayrkroyd, durante una festa insieme ad altre star di Hollywood. Negli anni la struttura ha ospitato Anthony Perkins, star di Psycho, con il fidanzato Tab Hunter e nel 2007 Lindsay Lohan. Chi vi alloggia può rivivere l’età dell’oro del cinema americano. I prezzi per una notte sono di circa 800 euro a coppia.

8. Saint Georges Hotel & Resort, la culla relax di Brigitte Bardot

Negli Anni 30, a Beirut aprì il Saint Georges Hotel & Resort, primo beach club della zona che per anni ha ospitato il jet set internazionale. Qui infatti amavano trascorrere intere giornate, fra gli altri, Brigitte Bardot, Omar Sharif, e Peter O’Toole durante le riprese di Lawrence d’Arabia. L’hotel però è stato devastato dalla guerra civile del 1975-1990 e una lunga disputa legale ha bloccato i lavori di ristrutturazione. Nel 2015, il suo proprietario disse alla Cnn di non avere idea se potrà un giorno riaprire.

9. Villa Casa Casuarina, l’hotel dove fu assassinato Gianni Versace

Villa Casa Casuarina, a Miami Beach, lega la sua fama all’omicidio dello stilista Gianni Versace nel 1997. Il fondatore dell’omonima maison di moda fu ucciso a colpi di arma da fuoco mentre saliva gli scalini della sua abitazione che oggi ospita un lussuoso albergo. Gli ospiti possono prenotare una notte nella camera da letto dello stilista o in quella che per anni ha ospitato la sorella Donatella. Senza dimenticare la stanza preferita di Madonna che vi ha dormito diverse volte. Per il 24 dicembre si parte da 1044 dollari a persona.

10. Il Belmond Cadogan e l’arresto di Oscar Wilde

Lo scrittore Oscar Wilde pare amasse particolarmente gli hotel di Londra tra cui il Cafè RoyaI a Piccadilly, tanto che al suo interno si trova un’elegante sala da tè a lui dedicata, e il Belmond Cadogan di Knightsbridge. Qui lo scrittore finì in manette con l’accusa di sodomia e atti osceni. Per la notte di Natale bisogna spendere 950 sterline (1150 euro).