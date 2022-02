Il lusso che verrà

Dopo due anni di limitazioni, si è tornati a viaggiare con maggiore libertà. Sempre più nazioni stanno infatti eliminando o comunque ammorbidendo le restrizioni anti-Covid, consentendo un ingresso più tranquillo ai turisti. È il caso pertanto di dare uno sguardo agli hotel e, nello specifico, alle nuove aperture in programma per il 2022. Forbes ha selezionato le 40 migliori strutture del mondo, spaziando per i cinque continenti ed elencando meraviglie di architettura e lusso. Tag43 ne ha scelte 10 tra cui trova spazio anche l’Italia.

Hotel di lusso, quali sono i 10 migliori nuovi alberghi secondo Forbes

1. Portrait Milano – Lungarno Collection, la casa di Ferragamo

Milano è la città scelta da Ferragamo, compagnia fiorentina celebre anche nella moda, per aprire il sesto albergo della catena Lungarno Collection. Dopo i quattro di Firenze e l’edificio di Roma, la sesta struttura sorgerà in un ex seminario arcivescovile di Corso Venezia 11, nel centro del capoluogo lombardo. Si tratta del più antico seminario d’Europa, sorto nel 1564 e abbellito nel 1652 da un meraviglioso portone d’ingresso disegnato da Francesco Maria Richini. Portrait Milano si aprirà su un’imponente piazza di quasi un ettaro incorniciata da un loggiato di due colonne che ospiterà boutique, ristoranti, bar, giardini e spa. L’apertura è al momento prevista per giugno 2022.

2. 100 Princes Street (Edimburgo), l’hotel scozzese con 200 vini pregiati

Per la prossima estate, Edimburgo si preparare ad aprire le porte di un nuovo hotel di lusso. Nascosto lungo un’importante arteria commerciale, 100 Princes Street avrà la facciata e gli interni restaurati. Il boutique hotel, con alle spalle una storia di 150 anni, vanta 30 suite e un design ispirato alla cultura e ai grandi esploratori scozzesi del passato. Grande attenzione ai vini, con oltre 200 specialità pregiate del vigneto a conduzione familiare Bouchard Finlayson. La sua migliore risorsa, come ricorda Forbes, sarà la vista eccezionale sul Castello di Edimburgo, in cui l’albergo si impegna a organizzare visite guidate.

3. Atlantis The Royal Resort (Dubai), 795 camere e 17 ristoranti

Quasi 800 camere (795 per la precisione), 17 ristoranti di rinomati chef come José Andrés, Ariana Bundy e Heston Blumenthal e il più grande parco acquatico del mondo. In più anche uno spettacolo di acqua e fuoco, spiagge private e un’incredibile piscina a sfioro di 90 metri al 22esimo piano. A pochi passi dalla struttura gemella di Atlantis, The Palm, a metà 2022 aprirà a Dubai l’Atlantis The Royal Resort, avveneristico hotel disegnato dallo studio Kohn Pedersen Fox Associates degli Stati Uniti.

4. Waldorf Astoria (Madinat al-Kuwait), l’hotel accanto al cinema da 28 sale

Lusso anche in Kuwait con l’apertura di una nuova struttura della catena Hilton. Waldorf Astoria sorgerà nel primo trimestre del 2022 all’interno di The Avenues, il più grande centro commerciale del Kuwait. Qui si trovano oltre 1.100 negozi, un parco divertimenti e un cinema con 28 sale. L’hotel vanterà 200 sistemazioni esclusive con vista sullo skyline della città, un ristorante giapponese e una spa di ben 1.260 metri quadrati.

5. Emerald Faarufushi Resort & Spa (Maldive), 80 ville su un atollo da 7 ettari

Ottanta villette su un atollo di quasi sette ettari, suddivise in sei diverse categorie di cui 38 sulla spiaggia e 42 sull’acqua. Queste le caratteristiche principali dell’Emerald Faarufushi Resort & Spa, complesso che sorgerà il 30 giugno 2022 alle Maldive. Tutto intorno 1,2 chilometri di spiaggia con sabbia bianca e una laguna di 100 ettari che custodisce una barriera corallina naturale da ammirare con escursioni dedicate. Completano l’offerta una spa con otto suite a forma di razzo nascoste tra le palme, senza dimenticare le terme e il centro per gli sport acquatici. Per mangiare Forbes consiglia il ristorante Acqua, che nel menù presenta anche diversi piatti della tradizione italiana.

6. Regent Phu Quoc (Vietnam), relax fra lettini al quarzo e santuari

Al largo della costa sud-occidentale del Vietnam e accanto a una riserva patrimonio mondiale dell’umanità per l’Unesco è pronto ad aprire il Regent Phu Quoc. L’hotel a cinque stelle di IHG Hotels & Resorts presenterà una serie di alloggi distinti fra loro, che spazieranno dalle suite alle ville. Ogni edificio si presenterà come un santuario elegante, abbellito da ampie piscine e patii bucolici. Un personal trainer del benessere guiderà gli ospiti attraverso programmi di relax, come la terapia con sabbia calda su un lettino di quarzo e un salone di manicure e pedicure di Bastien Gonzalez. La struttura sarà anche predisposta per ospitare matrimoni sulla spiaggia con un percorso dedicato.

7. Conrad Tulum Riviera Maya (Tulum, Messico), i servizi ispirati agli dei Maya

A Tulum, in Messico, ha da poco aperto il Conrad Tulum Riviera Maya. Celebre per la baia appartata, dispone anche di cinque piscine e una decorazione che si ispira alla natura per ogni dettaglio, facendo sapiente uso di pietra, legno e metallo. La struttura conta 349 camere, alcune delle quali dotate di balcone e vasca da bagno o patio. L’albergo vanta anche una spa ispirata alle leggende degli dei Maya e alla tradizionale erboristeria messicana. Gli ospiti possono invece deliziare il loro palato in uno dei cinque ristoranti o nei sei bar, tra cui il Sushi Ukai, il ristorante Tappenaki Kengai e il ristorante Autor che riflette tradizione, storia e patrimonio del Messico. I prezzi di una stanza per due persone partono da 625 dollari a notte.

8. The Reykjavik Edition (Islanda), il primo hotel a 5 stelle del Paese

The Reykjavik Edition è il primo hotel a 5 stelle dell’Islanda. Gran parte della struttura, dal pavimento al bancone della reception, è in pietra lavica, materiale tipico dell’isola. Sebbene abbia aperto a novembre in anteprima, finora solo alcune delle sue aree sono disponibili al pubblico. Fra queste Tides, il moderno ristorante islandese dello chef Gunnar Karl Gíslason. Il grande debutto della struttura avverrà infatti soltanto nel secondo trimestre del 2022, quando svelerà finalmente le 253 invitanti camere in frassino e rovere grigio, un bar sul tetto e una discoteca.

9. Shangri-La (Gedda), la perla araba che si ispira al Mar Rosso

Sulle rive del Mar Rosso è possibile soggiornare da qualche giorno allo Shangri-La, la torre più alta di Gedda, moderno polo commerciale dell’Arabia Saudita. La struttura trae ispirazione dalla bellezza naturale delle vicine acque e dal patrimonio marittimo della città portuale. L’hotel conta 203 camere eleganti, tra cui 55 suite e 17 appartamenti extralusso, oltre a 4 ristoranti e lounge bar, incluso lo Shang Palace e il Waterfront Kitche, che si ispira alla vita a bordo di uno yacht. Disponibile anche un’esperienza interattiva con cucina dal vivo tra cui shawarma, forni a legna per le pizze e dessert bar. Non mancano le strutture per il fitness con ambienti separati per uomini e donne.

10. Mandarin Oriental Palace (Lucerna), la ristrutturazione di un’istituzione sul lago

Per la sua seconda proprietà in Svizzera – la prima è a Ginevra – Mandarin Oriental rileverà l’imponente Hotel Palace Luzern, aperto nel 1906 sulle rive del Lago di Lucerna. Poco lontano sorge il Ponte della Cappella, uno dei più antichi ponti di legno in Europa che sorge in città dal XIV secolo. La ristrutturazione, attualmente in corso, comprenderà la ristrutturazione delle camere, nonché una riprogettazione delle aree comuni, dei ristoranti e dei bar. Al completamento dei lavori, il Mandarin Oriental Palace comprenderà 146 camere e suite con vista sul lago e sulle montagne, oltre a una spa e una sala fitness.

