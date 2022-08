Hotel diffusi, cosa sono e perché piacciono ai turisti stranieri

Negli ultimi tempi sempre più turisti stanno prenotando alloggi negli hotel diffusi. In questo modo, si possono vivere vacanze uniche e davvero particolari. Ma cosa sono gli hotel diffusi e perché stanno avendo successo? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Cosa sono gli hotel diffusi?

Bisogna comprendere una cosa. Per hotel diffuso non si intende un’unica struttura presente in una località, ma di diversi alloggi sparsi in un particolare borgo cittadino. Proprio così, gli hotel diffusi sono composti da case o appartamenti antichi in borghi caratteristici ed incredibilmente belli da vedere. Queste case o appartamenti spesso sono ristrutturati ma al loro interno mantengono l’atmosfera tipica del borgo. In questo modo, chi prenota una vacanza qui può sentirsi parte del paesino e vivere come se fosse un abitante del luogo. In poche parole, si tratta di una vacanza alternativa, non uguale alle solite, che piace specialmente ai turisti esteri affascinati dalla cultura e dalle tradizioni italiane.

Quali sono i vantaggi degli alberghi diffusi?

Le caratteristiche e i vantaggi degli alberghi diffusi sono molteplici. In primo luogo, grazie agli hotel diffusi è possibile apprendere la storia e la cultura del borgo che si visita. Proprio così, la vacanza diventa culturale a 360 gradi ed è possibile viverla appieno in modo diverso dal solito. Allo stesso tempo, questa particolare vacanza è anche eco-friendly. Questo perché non si costruisce nulla di nuovo, ma si restaurano parti che sono in cemento e sono già esistenti. L’impatto è bassissimo è l’ambiente ne beneficia.

Da non sottovalutare anche il vantaggio derivante dall’instaurare rapporti genuini con le persone locali. In un borgo tutti si conoscono e sono generalmente gentili e cordiali verso i visitatori rispettosi che visitano la loro località. Ecco perché è possibile instaurare rapporti veri con personaggi unici. In ultima analisi, i turisti preferiscono gli alberghi diffusi perché riescono a guardare il mondo da una nuova prospettiva e viversi una vacanza rigenerante.