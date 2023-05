Hostess di Treviso arrestata in Arabia: Ilaria De Rosa accusata di traffico di droga

Una giovane hostess italiana, Ilaria De Rosa, è stata arrestata nei giorni scorsi in Arabia Saudita con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Le autorità italiane pensano si tratti di un equivoco, ma nel frattempo la ragazza è detenuta in un carcere locale.

Hostess di Treviso arrestata in Arabia con l’accusa di traffico di droga

La 23enne, residente a Milano ma originaria di Treviso, è rinchiusa in un istituto detentivo saudita da circa due settimane. La Farnesina, in attesa di conoscere i capi d’accusa che pendono su di lei, è in contatto con le autorità del paese alle quali ha chiesto l’autorizzazione per una visita consolare in carcere. Si attende la risposta e lo stesso consolato generale italiano a Gedda è in contatto con i familiari della giovane e con le autorità saudite per cercare di trovare una soluzione.

La ragazza era partita per l’Arabia Saudita il 6 maggio scorso. Come di consuetudine, arrivata ai controlli della Polizia all’aeroporto di Gedda, si è fatta perquisire e, al termine dell’ispezione, è stata arrestata con l’accusa di traffico di droga. I familiari, con cui si teneva in contatto, hanno trovato il telefono cellulare spento e si sono preoccupati. L’8 maggio hanno denunciato la sua scomparsa ai Carabinieri di Castelfranco Veneto temendo che fosse stata sequestrata. Dopo la denuncia, le autorità hanno avviato le indagini e hanno informato la Farnesina della situazione.

Le pene previste nel paese

In Arabia Saudita l’uso di droghe è punito con lunghe pene detentive ma anche con deportazione e fustigazioni pubbliche, decise caso per caso seguendo la legge islamica. Il traffico di sostanze invece è punito con la pena di morte con decapitazione, impiccagione o fucilazione.

Il 27 settembre 2005, il Paese ha ridefinito la legge sul traffico di droga, concedendo poteri discrezionali ai giudici per emettere condanne al carcere al posto della pena di morte.