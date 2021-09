Questa sera 22 settembre alle 21.20, in prima serata, su Italia 1 ci sarà Honolulu, il nuovo programma comico prodotto da Colorado Film e 3Zero2 original content. Al timone ci sarà l’inedito duo Fatima Trotta e Francesco Mandelli.

Honolulu, il nuovo programma comico

Obiettivo del nuovo show della Mediaset è regalare ai telespettatori di Italia 1 una serata di buonumore, leggerezza, allegria e clima festoso. Fulcro del programma è il backstage, il dietro le quinte dove i conduttori si incontrano e si confrontano con gli autori tra il lancio di uno sketch e un altro. Tutto ciò che succede nel backstage verrà visto e sentito dal pubblico in sala e, naturalmente, dai telespettatori a casa. Una sorta di metatelevisione che crea un continuo circuito comico e un ritmo unico. Per la prima volta in un programma televisivo, è presente il produttore del programma unico nel suo genere: un androide, cinico e dissacrante, un vero e proprio robot che darà vita a divertenti gag con il cast.

Honolulu: cast e ospiti di stasera 22 settembre

Al debutto sul palco di Honolulu, anche in veste di autori, l’imprevedibile duo comico dei PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, ma non solo. A Honolulu non mancheranno le web star come Il Musazzi, Maryna, Ciaolale e Gramuglia. Tanti i contributi video esterni realizzati ad hoc con i Senso Doppio, Marcello Cesena (che torna in tv con una versione inedita e rinnovata del suo cult Sensualità a corte), Peppe e Ciccio. Insieme a loro tanti protagonisti della risata, pronti a calcare il palco, con pezzi e personaggi inediti: Francesco Cicchella, Herbert Cioffi, Raffaele D’Ambrosio, Alberto Farina, Stefano Gorno, Andrea Paris, Valentina Persia, Herbert Ballerina, i Ditelo Voi, Alessandro Bianchi, Enzo e Sal, Fausto Solidoro, Andrea Di Marco, Nando Timoteo, Omar Fantini, Ernesto Maria Ponte, Maria Pia Timo, Roberto Anelli e altro ancora.

Honolulu, carriera e vita privata di Francesco Mandelli

Nato il 3 aprile del 1979 a Erba, Francesco Mandelli è del segno zodiacale dell’Ariete. Già da ragazzo si sente attratto dal mondo dello spettacolo e comincia a presentarsi a diversi provini. La buona sorte gli sorride nel 1998, quando gli viene offerta la possibilità di condurre, insieme ad Andrea Pezzi, il programma di MTV Italia Tokusho. Nel 2009 arriva la grande occasione per Francesco Mandelli: la trasmissione tv su MTV I soliti idioti, composta da una sequela di sketch nei quali, insieme a Fabrizio Biggio, si trasforma nei più disparati personaggi. Tra questi nasce quello che lo ha reso celebre, Ruggero De Ceglie, un anziano padre autoritario, snob e volgare. La fortunata serie darà vita a due film: I soliti idioti – il film e I 2 soliti idioti. Dopo alcune apparizioni in film con ruoli minori, nel 2013 arriva la prima parte da protagonista su grande schermo con il film Pazze di me. Tifoso del Milan, ha scritto due libri e doppiato alcuni personaggi importanti del cinema di animazione.

Honolulu: chi è Luisa Bertoldo la compagna di Francesco Mandelli

Francesco è sentimentalmente è legato a Luisa Bertoldo con cui nel 2015 ha avuto Giovanna. Luisa lavora nella moda e nel design avendo fondato un’agenzia in proprio. I due si sono conosciuti a Milano, dove lei si era trasferita per lavoro, nel corso di una festa e da quella sera non si sono più lasciati. Il conduttore di Honolulu e Bertoldo hanno avuto Giovanna. Alla sua bambina, l’ex vj di Mtv ha dedicato un romanzo dal titolo Mia figlia è un’astronave.