Honolulu, Fatima Trotta, carriera e vita privata della conduttrice dello show in onda stasera 22 settembre su Italia 1

Debutta stasera 22 settembre, su Italia 1 alle 21,20, Honolulu, il nuovo show comico di Mediaset condotto dall’inedita coppia formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Due volti noti della televisione italiana: lei infatti si è fatta notare in Made in Sud, mentre Mandelli ha fatto coppia con Fabrizio Biggio ne I Soliti Idioti.

Honolulu, cast e scaletta di stasera

Un programma all’insegna delle risate, con monologhi, battute e tanti colpi di scena portati sul palcoscenico da un ricco cast di comici. Anche gli stessi conduttori si metteranno in gioco in prima persona, esibendosi a fianco dei professionisti della risata e degli esordienti pronti a fare il loro debutto davanti al grande pubblico. A capo dello show ci saranno, oltre a Riccardo Sfrondini, i PanPers, duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino. Fulcro del programma tuttavia sarà il backstage. Tutto ciò che succederà dietro le quinte, con i dialoghi fra conduttori e comici, infatti verrà visto e sentito dal pubblico.

Ricchissimo il cast, che come detto unisce veterani e giovani promesse. Lunga la lista dei nomi, che comprende Francesco Cicchella, Herbert Cioffi, Raffaele D’Ambrosio, Alberto Farina, Stefano Gorno, Andrea Paris e Valentina Persia, seconda classificata all’ultima edizione de L’isola dei famosi. E ancora, Herbert Ballerina, i ‘Ditelo Voi‘, Alessandro Bianchi, Enzo e Sal, Fausto Solidoro, Andrea Di Marco, Nando Timoteo, Omar Fantini, Ernesto Maria Ponte, Maria Pia Timo, Roberto Anelli. Spazio anche alle webstar più in voga del momento, tra cui “l’ammazza influencer” Il Musazzi, Maryna, Ciaolale e Gramuglia. Tanti anche i contributi video esterni, realizzati appositamente per il programma da i ‘Senso Doppio‘, Marcello Cesena e il duo Peppe e Ciccio. Guest star della prima puntata sarà Filippo Bisciglia, presentatore di Temptation Island.

Honolulu: Fatima Trotta, la carriera

Napoletana, classe 1986, Fatima Trotta conduce Honolulu in coppia con Francesco Mandelli. I primi passi nel mondo dello spettacolo risalgono al 2004, quando tentò la fortuna nel programma Veline, casting per entrare in Striscia la Notizia. Il suo vero esordio in tv è avvenuto però nel 2005, ad appena 19 anni, quando ha partecipato al programma I raccomandati condotto da Carlo Conti. L’anno successivo ha preso parte alla soap opera Un posto al sole, recitando in otto puntate. Attiva anche a teatro, è stata ingaggiata nel 2007 dalla compagnia del Teatro Tam Tunnel di Napoli e, nello stesso anno, ha presentato lo show comico Si…Parlando. L’esordio televisivo come conduttrice è arrivato l’anno seguente, nel 2008, quando ha presentato insieme a Gigi e Ross Made in Sud, allora in onda su Comedy Central prima dell’approdo su Rai2. Nel 2006, infine, ha anche preso parte a Tale e Quale Show come concorrente, travestendosi da Miley Cyrus e Donatella Rettore. Fatima Trotta è apparsa anche al cinema. Nel 2007 ha recitato come protagonista del cortometraggio Le lacrime amare di Porto Marghera, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2012 invece ha ottenuto un ruolo in 10 regole per far innamorare per la regia di Cristiano Bortone. L’anno successivo ha recitato in Colpi di Fortuna di Neri Parenti, mentre nel 2015 è apparsa accanto a Massimo Boldi in Matrimonio al Sud.

Honolulu: Fatima Trotta, la vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la vita privata, è sposata dal luglio 2016 con il comico Luigi De Falco, conosciuto durante i lavori per Made in Sud. Il suo account Instagram ufficiale, fatimatrottaofficial, conta 228 mila follower.

Honolulu: chi è Luigi De Falco marito di Fatima Trotta

Luigi De Falco forma con il fratello Vincenzo il duo I gemelli De Falco, protagonista di Made In Sud. L’incontro con Fatima è avvenuto sul lavoro e la coppia, dopo una lunga relazione, è convolata a nozze. Per l’occasione l’attrice ha scelto come testimone di nozze l’amico e collega Biagio Izzo. Luigi è originario di Boscoreale, in provincia di Napoli, e suo padre è stato vice-sindaco del paese. Nel 1982 ha fondato con il fratello un duo comico che è arrivato al successo nel 2005, partecipando al Festival del Cabaret.