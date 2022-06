Hong Kong è la città più costosa del mondo nel 2022: battute New York e Ginevra

Hong Kong è per il secondo anno consecutivo la città più costosa al mondo in cui vivere. Lo ha stabilito ECA International, società di consulenza e formazione globale che ogni anno stila la classifica delle metropoli più care del Pianeta. L’elenco è frutto dell’analisi di più fattori, tra cui il costo dei beni alimentari, dei servizi e dei trasporti pubblici. Battute New York e Ginevra, rispettivamente al secondo e terzo posto. In Top10 ben cinque città dell’Asia, mentre l’Italia è fuori dalle prime 30 con Roma.

I fattori analizzati per lo studio e le prime 10 città in classifica

La classifica delle città più costose del mondo ha tenuto conto di numerosi fattori. Fra questi, particolare attenzione è stata riservata al prezzo dei beni alimentari. A Hong Kong, prima della lista, un chilogrammo di pomodori può arrivare a costare 11,51 dollari a fronte dei 6,55 di New York o i 4,58 di Londra. Stesso discorso per l’olio da cucina, dove si arriva a spendere fino a 5,83 dollari al litro, e per il caffè al bar, che un cittadino di Hong Kong arriva a pagare anche 5,21 dollari a tazza. La classifica di ECA ha poi tenuto conto del prezzo di servizi e trasporti pubblici, affitto degli appartamenti e la forza della valuta locale. New York, al secondo posto, è l’unica città del Nord America fra le prime 10, e ha preceduto di un posto Ginevra. Sulla città elvetica ha pesato grandemente, come sottolinea la Cnn, il franco svizzero come moneta locale al posto dell’euro.

Ai piedi del podio si è piazzata Londra, che ha preceduto in sequenza Tokyo, Tel Aviv, Zurigo, Shanghai, Guangzhou e Seul. Si può notare come metà dei primi 10 posti sia occupata da città dell’Asia, continente che vanta anche il record per la metropoli con una crescita maggiore. Rispetto al 2021 Colombo, la principale città dello Sri Lanka, ha fatto un balzo di 23 posizioni, salendo dalla 172 alla 149. «Ciò dipende dalla continua forza dello yuan rispetto alle valute estere», ha affermato in una nota Lee Quane, direttore di ECA per l’Asia. Molto simile la situazione a Taiwan, dove tutte le città prese in analisi hanno registrato un salto in avanti grazie a una più vivace economia rispetto allo stesso periodo nel 2021. Ciò spiega anche la discesa delle città giapponesi, su cui ha pesato l’indebolimento dello yen.

Il netto calo dell’Europa e l’influenza della guerra in Ucraina

Il posto da contraltare rispetto all’ascesa asiatica è spettato all’Europa. «Quasi tutte le città dell’Eurozona hanno perso posizioni», ha sentenziato Quane, evidenziando la causa nella debolezza dell’euro rispetto a dollaro e sterlina. Parigi, che in passato aveva anche occupato il primo posto della classifica ECA, è uscita dalla Top30 così come Bruxelles, Roma e Madrid. Impossibile sorvolare poi sul ruolo di crisi politiche e conflitti internazionali. Come sottolinea la Cnn, l’invasione russa in Ucraina ha contribuito a far scendere Mosca e San Pietroburgo rispettivamente al 62esimo e al 147esimo posto.

#HRNews Hong Kong continues to be in the top spot, ahead of New York, the US, Geneva, Switzerland, London, the UK, and Tokyo, Japan. https://t.co/Hd0sdtOtK5 — Human Resources Online (@Mag_HR) June 8, 2022

La classifica di ECA International non è però l’unica al mondo. Ogni dicembre, l’Economist Intelligence Unit con sede a Londra presenta il suo elenco personale. Nel 2021 l’unità britannica aveva messo al primo posto Tel Aviv, con Parigi e Singapore a pari merito al secondo posto. Hong Kong, oggi al vertice, era solo quinta, alle spalle della svizzera Zurigo. Le differenti posizioni dipendono dal fatto che l’EIU lega le sue analisi e i relativi dati al dollaro USA. Ad ogni modo, risulta chiaro come Asia, Europa e Nord America siano molto più costose rispetto ad Africa e America Latina che non presentano alcuna città nei primi posti.