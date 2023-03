Hong Kong, cancellata la proiezione di Winnie the Pooh: Blood and Honey

La proiezione di Winnie the Pooh: Blood and Honey, film slasher britannico in uscita a Hong Kong, è stata annullata per motivi tecnici. Lo riferisce Moviematic, che aveva organizzato una proiezione della pellicola per questa sera.

Winnie the Pooh: Blood and Honey è una rivisitazione in chiave horror del cartone animato Disney, o meglio di due suoi personaggi: nella pellicola Winnie e il fidato maialino Pimpi, abbandonati da Christopher Robin partito per il college, imbestialiti e tornati alla loro origine animale, si rivelano essere terribili assassini. La notizia della cancellazione della proiezione è stata confermata dal distributore del film a Hong Kong, VII Pillars Entertainment. Un link per la prenotazione, diffuso sui social, aveva improvvisamente iniziato a mostrare un messaggio che annunciava come i biglietti fossero temporaneamente non disponibili.

La censura di Pechino e Winnie the Pooh

La censura cinese in passato ha preso di mira Winnie the Pooh, protagonista dell’omonima serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne, da cui sono state tratte poi trasposizioni cinematografiche e televisive. Questo a causa di meme che paragonano l’orso al presidente Xi Jinping, accostamento nato nel 2013 quando il leader della Repubblica Popolare Cinese visitò gli Stati Uniti incontrando sua controparte di allora, Barack Obama: in tanti colsero una certa somiglianza con Winnie the Pooh e Tigro. Da allora, tantissimi a Hong Kong hanno usato l’immagine di Winnie per esprimere il proprio dissenso nei confronti di Xi Jinping.

I film vietati nell’ex colonia britannica

Nel 2021 a Hong Kong, territorio autonomo nel sud-est della Cina, è entrata in vigore una nuova legge sulla censura che vieta film che «approvano, sostengono, glorificano, incoraggiano e incitano ad attività che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza nazionale». Sono diverse le pellicole a essere state stoppate da allora nell’ex colonia britannica, scossa a partire dal 2019 da forti proteste contro il governo di Pechino. Ad esempio, due film sono stati ritirati l’anno scorso dall’Hong Kong International Film Festival, dopo non aver ottenuto l’approvazione delle autorità.