Homefront: trama, cast e curiosità sul film thriller con James Franco in onda stasera 28 marzo su Italia 1

Jason Statham e James Franco sono protagonisti stasera 28 marzo, alle 21,20 su Italia 1, di Homefront, film del 2013 di Gary Fleder. La trama ruota attorno al veterano della Dea Phil Broker, ritiratosi dal servizio dopo una retata finita in tragedia. Nel cast anche Winona Ryder e Frank Grillo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Homefront, trama e cast del thriller con James Franco in onda stasera 28 marzo 2022 su Italia 1

Phil Broker (Jason Statham) è uno dei migliori agenti della Dea e, assieme ad alcuni suoi uomini, organizza una retata per catturare un gruppo di trafficanti di droga. L’operazione tuttavia non va come previsto e, durante la fuga, il figlio del capo banda muore per le ferite riportate nella sparatoria. Broker, ritenendosi primo responsabile dell’accaduto, decide quindi di rassegnare le dimissioni e ritirarsi a vita privata. Assieme alla figlia Maddy (Izabella Vivodic), di appena 9 anni, si trasferisce dunque in una piccola cittadina della Louisiana, dove aveva trascorso l’infanzia assieme alla moglie, morta da tempo.

A scuola, però, la bambina finisce nelle mire del bullo Teddy Klum e ne scaturisce una rissa che porta la preside a convocare i rispettivi genitori. Durante l’incontro, Broker non riesce a mantenere la calma e viene alle mani con il padre del ragazzino. Le sue azioni porteranno al coinvolgimento di Gator Bodine (James Franco), zio di Klum e narcotrafficante della zona, che intende dare una lezione al nuovo arrivato.

Homefront, 5 curiosità sul film in onda stasera 28 marzo 2022 su Italia 1

Homefront, la sceneggiatura era parte del progetto di un nuovo Rambo

La sceneggiatura di Homefront è frutto di un progetto di Sylvester Stallone, che ha curato trama e caratterizzazione dei personaggi. Come riporta Imdb, infatti, l’attore aveva pensato al soggetto per un nuovo capitolo di Rambo, una delle sue saghe cinematografiche di maggiore successo, ma la produzione decise di accantonarlo. Si tratta della prima volta in cui Stallone non compare davanti allo schermo per un film di cui è anche produttore.

Homefront, James Franco e il gatto adottato sul set

In alcune scene del film, è possibile vedere un gatto interagire con i protagonisti. James Franco, qui volto del villain, ha poi deciso di adottare il felino al termine delle riprese unendosi a diverse altre star che hanno deciso di prendere con sé alcuni animali dal set. È il caso anche di Sophie Turner con uno dei cani di Game of Thrones o di Viggo Mortensen, che non si è più separato dal suo cavallo nel Signore degli Anelli.

Homefront, tanti Mercenari per il ruolo da protagonista

Prima di Jason Statham, per il ruolo da protagonista la produzione aveva contattato anche Mickey Rourke e Dolph Lundgren. L’attore svedese, celebre per aver prestato il volto a Ivan Drago in Rocky IV e Creed II, fece di tutto per ottenere una parte, dicendo di essersi innamorato della sceneggiatura a prima vista. Entrambe le star hanno comunque collaborato con Stallone nei vari capitoli della saga I Mercenari.

Homefront, Winona Ryder ha apprezzato il suo personaggio

Nel cast, oltre a Jason Statham e James Franco, figura anche Winona Ryder. L’attrice, durante le interviste promozionali della pellicola, ha detto di aver apprezzato molto il suo personaggio e di aver accettato la parte poiché le avrebbe concesso di provare qualcosa di nuovo. «Sheryl può essere vittima e carnefice allo stesso tempo, un duplice lato che non avevo mai esplorato nella mia carriera».

Homefront, il flop al botteghino e la mancata uscita italiana in sala

Realizzato con un budget di 25 milioni di dollari, il film ne racimolò appena 48,4 a livello globale, bloccando ogni progetto per un eventuale sequel. Per quanto riguarda l’Italia, Homefront non è mai approdato in sala, sbarcando direttamente in home video e sulle piattaforme digitali.