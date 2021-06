Homefront stasera su Italia 1: 5 curiosità che non conoscete sul film scritto da Sylvester Stallone

Stasera alle 21,20 su Italia 1 sarà trasmesso Homefront, film del 2013 con protagonisti Jason Statham, James Franco e Winona Ryder. La trama ruota attorno a Phil Broker, un agente della Dea in profonda crisi da quando, durante un’azione contro una banda di bikers, ha fatto uccidere il figlio di un boss che gli ha giurato vendetta. Phil, rimasto da poco vedovo, decide di ritirarsi, ma non gli verrà concesso. Diretto da Gary Fleder, il film è stato scritto e prodotto da Sylvester Stallone, il quale aveva steso la sceneggiatura diversi anni prima per se stesso, ha dovuto poi rinunciare all’interpretazione a causa dell’avanzare dell’età.

Il progetto ha potuto vedere la luce solo dopo l’interessamento di Jason Statham, che aveva avuto modo di lavorare con Stallone già nella serie di successo I Mercenari, uscita nel 2010.

Con un budget di circa 20 milioni, Homefront ne ha incassati poco più del doppio, circa 50 milioni.

Tra sparatorie e inseguimenti, alcune curiosità su Homefront che potreste non conoscere

1- Si tratta dell’unico film che vede il coinvolgimento di Sylvester Stallone in cui poi l’attore non compare mai in scena.

2- La sceneggiatura era stata presa in considerazione come nuovo capitolo della serie Rambo, l’ipotesi è stata poi accantonata.

3- La storia prende spunto da un romanzo omonimo scritto da Chuck Logan, ma poi se n’è in seguito distaccata per ragioni cinematografiche.

4- Per il ruolo del protagonista si era pensato anche a Mickey Rourke e Dolph Lundgren, entrambi protagonisti del film I Mercenari al fianco di Stallone e Statham.

5- In Italia il film non è mai uscito al cinema, ma è arrivato direttamente in tv sui canali Mediaset Premium nel 2014.