Hollywood si prepara a festeggiare il centenario dalla realizzazione della celebre insegna sul Monte Lee. I lavori di restauro, avviati lo scorso 15 ottobre, hanno riportato alla luce i resti del sostegno del cartello originale. Realizzato nel 1923, come riporta Deadline, era inizialmente parte della campagna pubblicitaria per un complesso suburbano di nome Hollywoodland.

L’Hollywood Sign Trust, organizzazione no-profit responsabile dei lavori, ha intenzione di riportare l’insegna alle condizioni del 1978 quando, per il suo restauro arrivarono offerte da celebrità come la rockstar Alice Cooper, il fondatore di Playboy Hugh Hefner e l’attore Gene Autry. Al momento sono stati rimossi un accumulo di terreno eroso e vari detriti di costruzione, oltre a cespugli e altro materiale nella zona entro 1,5 metri dalla base. «Il terreno si accumula vicino ad alcune lettere più di altre, offrendo strada facile alla ruggine», ha detto a Deadline Brian Lane, coinvolto nel progetto.

Sotto i detriti, gli operatori hanno scoperto però un sistema inclinato usato per sostenere l’insegna originale degli Anni 20, oltre a nomi e impronte delle mani dei lavoratori della ricostruzione del 1978. «Speriamo di proteggere l’insegna per gli anni a venire, in modo da permettere ai fan di tutto il mondo di goderne a lungo», ha dichiarato Jeff Zarrinnam, presidente dell’Hollywood Sign Trust. «Non vediamo l’ora di annunciare i nuovi progetti in vista del centenario nel 2023».

Simbolo dell’industria cinematografica, la celebre insegna di Hollywood è stata negli anni anche teatro di un suicidio che ha sconvolto il cinema. Il 16 settembre 1932, infatti, la 24enne attrice Peg Entwistle si tolse la vita gettandosi dalla prima lettera della scritta. Secondo i più, a spingerla nel folle gesto sarebbe stata la notizia di un ampio taglio del suo ruolo nella versione finale di Thirty Women, film in cui aveva ottenuto la prima parte di rilievo. Alcuni ritengono che il suo fantasma vaghi ancora nei pressi dell’insegna. Nella miniserie Netflix Hollywood, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, l’aspirante sceneggiatore afroamericano Archie Coleman (interpretato da Jeremy Pope) scrive un film proprio su questa tragica vicenda.

Happy Halloween!!🎃🖤

The story of Peg Entwistle is a tragic and chilling one. The upcoming actress jumped to her death from the "H" of the Hollywood Sign. Since, she has become a cautionary tale in Hollywood. Some believe that she haunts the Sign, even to this day.#ghoststory pic.twitter.com/uhK6eNcMsC

— The Hollywood Sign (@HollywoodSign23) October 31, 2021